17 марта в кинотеатре «Москва» состоялась премьера ирландского анимационного фильма «Тайна Келза» в профессиональной белорусской озвучке.

Наконец-то, благодаря проекту «Белорусские уикенды» и его официальным партнерам «Атлант телеком» и velcom, у белорусов появилась возможность смотреть мировое кино на родном языке в кинотеатрах.

Напомним, что 17 марта Ирландия, а вместе с ней весь мир, отмечает национальный праздник — День святого Патрика. Поэтому возможность посмотреть мультфильм ирландского режиссера в белорусской озвучке стала для зрителей отличным способом не только отметить международный праздник, но и отдать должное белорусской культуре.

Главный герой мультфильма, мальчик Брендон, живет в аббатстве Келз. Вскоре в это аббатство прибывает знаменитый просветитель Эйдан с некой таинственной книгой… В дальнейших приключениях будут участвовать не только они, но и волшебная девочка Ашлинг из леса, и кот Эйдана Пангурбан. Критики со всего мира с восторгом встретили «Тайну Келза». Лента была отмечена рядом наград и номинаций, в том числе номинацией на «лучший анимационный фильм» премии Оскар.

«Проект «Белорусские уикенды» начинался как частная инициатива — вместе с моим другом Павлом Харланчуком мы решили переводить фильмы на белорусский язык и озвучивать их, так как чувствовали, что это то, чего не хватает всем белорусам. Сейчас у нас есть творческая команда единомышленников, а также список из 20 озвученных фильмов. Но для успешного развития проекту был необходим партнер, который не только мог бы поддержать нашу идею, но также разделял бы наши взгляды и ценности. Мы очень рады, что партнерами стали именно «Атлант Телеком» и velcom, потому что нам близка философия этих брендов», — отметил руководитель проектов «Киноконг» и «Белорусские уикенды» Андрей Ким.

Сейчас команда проекта «Киноконг» объединяет группу профессиональных актеров. Среди них — Павел Харланчук, Анна Хитрик, Алесь Молчанов, Владимир Глотов, Сергей Жбанков. В 2016 году в рамках проекта зрителям были представлены 10 фильмов.

«Популяризация белорусского языка и культуры — это наша общая цель, то, что объединяет бренды «Атлант Телеком» и velcom и проект «Белорусские уикенды». Поэтому наша первоочередная задача как партнеров — сделать так, чтобы проект приобрел большой размах и стал общеизвестным», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов.

«Атлант Телеком» и velcom планируют финансировать озвучивание фильмов для проекта «Белорусские уикенды». Кроме того, часть озвученных в рамках проекта картин появится на сервисах интерактивного телевидения «Атлант Телеком» и voka. А вскоре проект «Белорусские уикенды» приобретет республиканский размах. Показы, аналогичные тем, что организуются для минских зрителей, начнутся в кинотеатрах областных центров, а затем и других городов Беларуси.

Премьера мультфильма «Тайна Келза» состоялась 17 марта в 19:00 в кинотеатре «Москва» (проспект Победителей, 13). Следующие показы состоятся 18 и 19 марта в 17:00 также в кинотеатре «Москва».

Подробности на сайте kinakong.by, билеты в кассах кинотеатра и на bycard.by.