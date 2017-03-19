МИНСК, 20 мар — Sputnik. Россельхознадзор с 20 марта разрешил реэкспорт через Беларусь некоторых видов овощей и фруктов из Судана, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.



© Sputnik Тарас Литвиненко СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен

В частности, разрешены реэкспортные поставки репчатого лука, зеленой фасоли, сладкого перца, перца чили, манго, бананов, арбузов, дынь, лимонов, грейпфрутов, фиников, базилика, фенхеля, кунжута.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что такое решение было принято после того, как Минсельхоз Судана подтвердил надзорному ведомству информацию об объемах производства и экспорта в страны ЕС этой продукции.

Как ранее сообщал Sputnik, Россия запретила реэкспорт овощей и фруктов ряда африканских стран через Беларусь. Поводом для запрета стали подозрения Россельхознадзора в том, что из Беларуси под видом продукции происхождением из стран Африки производятся поставки овощей и фруктов из стран ЕС, попавших в санкционный список. Всего запрет на транзит через Беларусь был введен в отношении 24 стран Африки.

По Судану решение было принято в связи с тем, что Россельхознадзор усмотрел значительный рост поставок в Россию из Беларуси продукции, выращенной в Судане, по белорусским реэкспортным сертификатам.