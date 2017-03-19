﻿ РФ разрешила реэкспорт через Беларусь некоторых фруктов из Судана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

РФ разрешила реэкспорт через Беларусь некоторых фруктов из Судана

20.03.2017 10:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Россельхознадзор с 20 марта разрешил реэкспорт через Беларусь некоторых видов овощей и фруктов из Судана, сообщили Sputnik в пресс-службе российского надзорного ведомства.

РФ разрешила реэкспорт через Беларусь некоторых фруктов из Судана
© Sputnik Тарас Литвиненко
СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен

В частности, разрешены реэкспортные поставки репчатого лука, зеленой фасоли, сладкого перца, перца чили, манго, бананов, арбузов, дынь, лимонов, грейпфрутов, фиников, базилика, фенхеля, кунжута.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что такое решение было принято после того, как Минсельхоз Судана подтвердил надзорному ведомству информацию об объемах производства и экспорта в страны ЕС этой продукции.

Как ранее сообщал Sputnik, Россия запретила реэкспорт овощей и фруктов ряда африканских стран через Беларусь. Поводом для запрета стали подозрения Россельхознадзора в том, что из Беларуси под видом продукции происхождением из стран Африки производятся поставки овощей и фруктов из стран ЕС, попавших в санкционный список. Всего запрет на транзит через Беларусь был введен в отношении 24 стран Африки.

По Судану решение было принято в связи с тем, что Россельхознадзор усмотрел значительный рост поставок в Россию из Беларуси продукции, выращенной в Судане, по белорусским реэкспортным сертификатам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как Минсельхоз Судана подтвердил для РФ объемы производства и экспорта в страны ЕС, Россельхознадзор снял запрет на транзит через Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Представлен ирландский мультфильм в белорусской озвучке на День святого Патрика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика