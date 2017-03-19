В Витебске мошенник на протяжении 3 лет продавал государственные земельные участки, фермерские хозяйства, выдавая себя за руководящих работников различных органов госуправления. Ему удалось продать даже целый завод. Подробности «Ежедневнику» сообщил старший помощник прокурора Витебска Александр Филиппенко.

57-летний уроженец Гомельской области выдавал себя то за советника при МИДе, то за сотрудника Администрации президента, то за специалиста Комитета госконтроля, то за работника облисполкома, то за руководящего сотрудника какого-либо райисполкома.

Инвесторов мужчина находил в основном среди жителей среднеазиатских стран.

«Жертвы мошенника рассказали, что мужчина выглядел очень солидно, говорил убедительно, хвалился многочисленными связями „в верхах“, — отметил старший помощник прокурора Витебска Александр Филиппенко. — Встречи назначал возле зданий органов государственной власти, сообщая, что вышел ненадолго с совещания. Показывал удостоверение в красной обложке, но рассмотреть его не давал. Говорил, что в Беларуси для ускорения решения инвестиционных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков по заниженным ценам нужно приплачивать должностным лицам органов госуправления. А деньги можно передать через него. Все ему верили».

В целом уроженец Гомельской области обманул шестерых человек и незаконно заработал около 170 тысяч долларов. Больше всего от его действий пострадали двое жителей Туркменистана — они заплатили ему 97,6 тысячи долларов и 2,97 тысячи рублей.

Первым делом мошенник взял деньги в качестве оплаты за принятие Ушачским райисполкомом решения о предоставлении участка из земель ОАО «Ильюшинский». Затем «представитель власти» брал деньги на ускорение приобретения фермы, покупки земельных участков и зданий коровника, оплату строительных работ и оформление документов в землеустроительной службе, внесение изменений в учредительные документы крестьянско-фермерского хозяйства, которое должно было перейти в собственность инвесторов.

Войдя во вкус, мошенник «продал» туркменским бизнесменам территорию и комплекс зданий Ушачского льнозавода. Естественно, без ведома учредителей и руководителей. Предприятие он оценил всего в 10 тысяч долларов.

У других инвесторов мошенник брал деньги на открытие овцеводческой фермы, на безвозмездную передачу в собственность объектов недвижимости и земельных участков, взятки руководителям райисполкомов.

Когда новых иностранных клиентов не было, мошенник «помогал» местным предпринимателям. Так, однажды взял деньги за включение КФХ «Верставое» в несуществующий список о получении льготного кредита в банке.

Обман продолжался до тех пор, пока одна из жертв, устав дожидаться обещанных земельных участков, не пожаловалась в правоохранительные органы.

Александр Филиппенко предполагает, что инвесторы напрямую не обращались в органы местной власти, так как не знали законов нашей страны. А возможно, хотели подешевле и побыстрее приобрести землю и здания.

Руководители Лепельского, Сенненского и Ушачского райисполкомов во время расследования дела подчеркнули, что администрации этих регионов никогда не чинили препятствий бизнесменам в регистрации крестьянско-фермерских хозяйств, предоставлении земельных участков — эти процедуры строго регламентирует законодательство. Они заявили, что незнакомы с обвиняемым и денег от него не получали.

Суд признал уроженца Гомельской области в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.