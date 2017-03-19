— Что касается самого квартала, то хоть «Новая Боровая» размещается и за пределами Минска, транспортное сообщение здесь довольно удобное. До метро идти минут 15-20, при желании можно подъехать на автобусе. По мне — это недалеко.

В целом я выбором очень доволен. В «Новой Боровой» живу порядка четырех месяцев — с каждым днем нравится все больше и больше. Думаю, такого цельного района в Минске больше нет.

Станислав, житель дома № 2 по ул. Леонардо да Винчи:

— Мы с супругой живем в «Новой Боровой» уже целый год и, конечно, за это время столкнулись с различными проблемами. Из основного — окна и витражи. К примеру, коробку с выходом на балкон мы меняли полностью: стеклопакет, дверь — все. Как оказалось, изначально окна были установлены с нарушениями. Та же история с витражами. С подобными проблемами столкнулись многие жильцы нашего дома.