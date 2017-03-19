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Ожидание — реальность. Честные впечатления жильцов «Новой Боровой»: «Здесь протекает какая-то совершенно другая жизнь»
20.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Виктор, житель дома № 1 по ул. Аэродромной:
— При выборе квартиры рассматривал разные новостройки. В основном изучал предложение в Уручье, чтобы жить недалеко от родителей. Из вариантов был еще «Лiпень» и «Уручский». Однако, как только попал в «Новую Боровую», сомнения отпали.
— Район очень уютный, здесь все сделано для жизни: комфортно, красиво, как-то «по-доброму». Впервые зашел в подъезд, посмотрел квартиру, понял — мое. Интересные планировки, яркие детали, комфортная среда. Я всегда возвращаюсь домой с хорошим настроением. Знаете, здесь протекает какая-то совершенно другая жизнь. Ну, к примеру: сосед с первого этажа на Новый год на террасе шашлыки жарил — такой тут запах стоял, немыслимо! Где такое еще возможно?
— При заселении, конечно, возникали некоторые нюансы. Когда осенью дали отопление, проявилась трещина между плит. Я оставил заявку, в этот же день со мной связались специалисты, сделали замеры, посмотрели, изучили. Оказалось — ничего страшного, вопрос решился косметическим ремонтом. Из минусов — иногда жильцы сталкиваются с перебоями в мобильной связи. Однако в целом к застройщику у меня претензий никаких нет.
— Что касается самого квартала, то хоть «Новая Боровая» размещается и за пределами Минска, транспортное сообщение здесь довольно удобное. До метро идти минут 15-20, при желании можно подъехать на автобусе. По мне — это недалеко.
В целом я выбором очень доволен. В «Новой Боровой» живу порядка четырех месяцев — с каждым днем нравится все больше и больше. Думаю, такого цельного района в Минске больше нет.
Станислав, житель дома № 2 по ул. Леонардо да Винчи:
— Мы с супругой живем в «Новой Боровой» уже целый год и, конечно, за это время столкнулись с различными проблемами. Из основного — окна и витражи. К примеру, коробку с выходом на балкон мы меняли полностью: стеклопакет, дверь — все. Как оказалось, изначально окна были установлены с нарушениями. Та же история с витражами. С подобными проблемами столкнулись многие жильцы нашего дома.
— Конечно, «А100» решает вопросы, но, к сожалению, гораздо медленней, чем хотелось бы. Любая такая переделка — это потеря времени, пыль, грязь, неудобство. Район-то классный, но конкретно на этом доме что-то пошло не так. Жилье, которое строилось позже, уже на порядок лучше. Компания «А100» учла ошибки, такое больше не допускают.
Если бы сейчас у меня была возможность поменять место жительства, все равно остался бы в «Новой Боровой», только выбрал бы другой дом, к примеру, 19-этажку на Небесной. Там, на мой взгляд, все уже сделано по совести.
Светлана, жительница «свечки» на ул. Небесной:
— О покупке квартиры в Минске даже не задумывались, пока однажды с мужем не прогулялись в «Новую Боровую». Честно, квартал произвел сильнейшее впечатление. Тогда во дворе только-только установили тренажерный зал под открытым небом, сделали детскую площадку с «буквами». Посмотрели мы на все это и подумали: «Елки-палки! Неужели и в Беларуси что-то сделали для людей?!».
— При выборе квартиры опирались на желание жить повыше, под облаками, поэтому выбор сразу пал на высотку по улице Небесной. Повторюсь, в покупке квартиры у нас не было никакой острой необходимости, но как начали следить за стройкой, так и загорелись. В какой-то момент решили, что мечты надо исполнять, и приобрели квартиру на одном из верхних этажей. Вид здесь, скажу я вам, потрясающий! Только ради этого уже и стоило переехать!
— Во время ремонта, конечно, выявлялись какие-то строительные «косяки». К этому мы были готовы и на другое даже не рассчитывали. Зная, какая ситуация в стране, какая текучка строительных кадров и как в этой сфере не хватает специалистов, надеяться на блестящий результат — опрометчиво.
— Здесь хочется отметить отношение «А100»: при передаче квартир всем новоселам предоставляются памятки с телефонами и руководством, куда обращаться в случае каких-то вопросов. Люди не остаются наедине с проблемами, вопросы постепенно решаются, чувствуется поддержка со стороны обслуживающей организации. На данный момент к «А100» у меня никаких претензий нет. Не было ни одной ситуации, с которой бы они не справились, вопросы решались оперативно и профессионально.
— «Новая Боровая» — действительно классный район с продуманной инфраструктурой. Квартал еще строится, и я очень надеюсь, что «А100» осуществит здесь все задуманное. Если все будет так, как планировалось, то это будет очень комфортное место для жизни. На мой взгляд, на сегодня альтернативы «Новой Боровой» в Минске нет.
Михаил, житель дома № 2 по ул. Леонардо да Винчи:
— Я в Военном городке получал квартиру и здесь, на сравнении скажу — в «Новой Боровой» гораздо приятней. Продуманная планировка, уютные дворики, все сделано для удобства.
У меня дочке 9 месяцев, поэтому особенно радуют здешние детские площадки. В целом квартал действительно очень комфортный. Нравится оформление района: яркие дома, интересные подъезды, входная группа оформлена по-новому. Здесь очень приятно жить.
— Что касается парковочных мест, то, конечно, не все идеально, но, как правило, реально найти, где поставить машину. Я понимаю, что обеспечить всех жильцов машиноместами практически невозможно, поэтому в целом претензий к застройщику по этому поводу у меня нет.
Что касается качества квартир, то, к сожалению, немного чувствуется наш «советский менталитет», видно, что некоторые моменты были сделаны на скорую руку. Если вкратце, то были нюансы и по самим панелям, и по качеству сборки. Но где сегодня все гладко?
— Невзирая на то, что «Новая Боровая» не относится к Минску, проблем с поликлиникой у нас нет. Имея прописку деревни Копище, мы с семьей обсуживаемся в 8-й городской и 11-й детской поликлиниках в Уручье. Врач приходит, если вызываем, вопросов нет.
В целом — все отлично, жаловаться не хочу!
Максим — один из старожилов района, он живет в «Новой Боровой» уже целый год:
— Здесь мне нравится гораздо больше, чем в старом дворе. В районе очень много новых детских площадок — уже три, и еще одну строят возле «дома с градусником». В моем старом дворе были только песочницы, а здесь есть и горки, и даже колесо-качалка! А еще у нас на Новый год во дворе был большой праздник — и
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Фото: Павел Садовский
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Ожидание — реальность. Честные впечатления жильцов «Новой Боровой»: «Здесь протекает какая-то совершенно другая жизнь»
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