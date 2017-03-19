Учения «Запад-2017» носят исключительно оборонный характер, и все желающие могут убедиться, что ни Россия, ни Беларусь не собираются на кого-либо нападать. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта при докладе замысла совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщает пресс-служба главы государства.

«Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», — заявил президент.

«Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также попросил министра обороны доложить о состоянии дел в белорусской армии, имеющихся проблемных вопросах и путях их решения в нынешнем году.

«Понимая, что предстоящее учение является важным мероприятием подготовки армий двух государств, хотел бы, чтобы в целом была дана оценка эффективности двустороннего военного сотрудничества с Россией, — сказал Александр Лукашенко. — Для меня это еще важно перед возможным заседанием Высшего государственного совета. Если есть какие-то проблемы, чтобы я мог их обозначить перед руководством России и привлечь внимание к более эффективному сотрудничеству в рамках наших соглашений по обороне Союзного государства».

Президент поинтересовался основными задачами совместного учения, последовательностью их решения, составом привлекаемых войск, районами проведения мероприятия, а также ожидаемыми практическими результатами.

Глава государства потребовал от руководства Минобороны тщательно продумать вопросы взаимодействия с государственными и местными органами власти по всем аспектам учения. В этой связи он отметил, что в случае возникновения конфликта на территории Беларуси будет задействовано все население, а не только Вооруженные Силы.

«Не надо думать о том, что если вдруг какой-то конфликт, то армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки, и ждать результатов, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства. Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность», — добавил белорусский лиде