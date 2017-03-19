В новом выпуске проекта «Закон по полкам» юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный даст пояснения о новой политике проведения проверок и изменениях в порядок регистрации и ликвидации организаций, а также расскажет о том, какие дополнительные расходы влечет за собой аренда помещения в исторических зданиях.

Вопросы из почты программы air@tutby.com также будут озвучены в эфире, задать вопрос можно во время эфире в комментариях на странице TUT.BY в социальной сети Facebook . Программа выйдет в эфир в понедельник, 20 марта в 15.00. Подключайтесь!

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