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"Закон по полкам" о новой политике проведения проверок и аренде в исторических зданиях
20.03.2017 13:54 — Новости Экономики | Tut.by
В новом выпуске проекта «Закон по полкам» юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный даст пояснения о новой политике проведения проверок и изменениях в порядок регистрации и ликвидации организаций, а также расскажет о том, какие дополнительные расходы влечет за собой аренда помещения в исторических зданиях.
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В новом выпуске проекта "Закон по полкам" юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный даст пояснения о новой политике проведения...
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