В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Данфосс и МТС представили совместное решение для автоматизации производства В январе 2017 года компании Данфосс и МТС сообщили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. В его рамках SIM-карты МТС будут устанавливаться в...

В январе 2017 года компании Данфосс и МТС сообщили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. В его рамках SIM-карты МТС будут устанавливаться в коммуникационные модемы системы Cloud-Control. Решение предназначено для дистанционного контроля работы частотных преобразователей, что позволяет удаленно управлять конвейерами, насосными станциями, буровыми установками, подъемно-транспортным и другим оборудованием. Система создана в российском центре разработок компании Данфосс. Ее использование позволяет предупредить простои и выходы из строя оборудования, оперативно реагировать на возникающие в процессе эксплуатации проблемы и решать их удаленно. В отличие от сложных и дорогостоящих SCADA-систем наша технология значительно доступнее в реализации и позволяет удаленно настраивать частотные приводы, объясняет Филипп Шамаев, руководитель направления продаж компании Данфосс.Как отмечает специалист, подключение частотных преобразователей к системе производится по принципу Plug and Play и благодаря дружественному русскоязычному интерфейсу требует всего нескольких минут. Используемые для передачи данных коммуникационные модемы обеспечивают бесперебойную высокоскоростную связь, что позволяет контролировать работу оборудования в режиме реального времени. Надежная защита данных реализована за счет применения современных протоколов шифрования.Начиная с 2017 года, пользователи Cloud-Control получили возможность заводской комплектации системы специальными SIM-картами с подключенными телематическими сервисами от МТС и оплаченным на год вперед безлимитным трафиком. SIM-карты изготовлены в соответствии с требованиями применения в промышленных приложениях и отличаются от стандартных повышенным сроком службы и расширенным диапазоном рабочих температур, от минус 40 до 105 градусов.МТС имеет высокую экспертизу во внедрении облачных систем и систем IoT для бизнеса. Совместный проект с компанией Данфосс, это развитие новых компетенций компании в области системной интеграции. В текущем году мы намерены значительно расширить отраслевое использование сервисов МТС на основе Big Data, телематики, промышленного интернета, и в частности, радиоинтерфейса Narrow Band IoT, который значительно расширяет возможности применения интернета вещей в бизнесе, на производстве и в развитии городской инфраструктуры, отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.www.danfoss.ru