В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS представляет новый насос PF для дома и сада В феврале 2017 года концерн GRUNDFOS вывел на рынок новую серию насосов для водоснабжения частных домов, вихревые насосы PF. Они способны создавать большой напор при...

В феврале 2017 года концерн GRUNDFOS вывел на рынок новую серию насосов для водоснабжения частных домов, вихревые насосы PF. Они способны создавать большой напор при малой подаче, поэтому используются для повышения давления, перекачивания воды в крышные резервуары и орошения сада. Обычно для водоснабжения коттеджей и проведения садовых работ применяются центробежные насосы. Если нужно создать высокое давление, можно также выбрать вихревое оборудование, поясняет Екатерина Семенова, инженер департамента бытового оборудования компании ГРУНДФОС. Например, при одинаковом диаметре рабочего колеса и одинаковой скорости вращения электродвигателя модели PF обеспечивают больший напор, чем центробежные. Тем самым вихревые насосы являются более компактными. Однако обязательно стоит учесть, что они работают только с чистыми жидкостями, не содержащими твердых частиц или волокон.Модели серии PF рассчитаны на длительную и бесперебойную службу, их можно эксплуатировать в круглосуточном режиме. Оборудование имеет встроенные термозащиту и защиту от перегрузки, а также конденсатор. В комплект каждого насоса входит кабель длиной 1,5 метра с вилкой SCHUKO. Благодаря применению высококачественных материалов насосы отличаются повышенной надежностью. Корпус изготавливается из чугуна, устойчивого к коррозии, а рабочее колесо из латуни.Поэтому модели подходят и для перекачивания питьевой воды. Номинальная мощность новых насосов от 0,47 до 0,86 киловатта, производительность достигает 2,4 кубометра в час, а максимальный создаваемый напор 53 метров. Оборудование перекачивает воду температурой от 0 до 35 градусов и работает в системах с давлением 6 и 10 бар.www.grundfos.ru