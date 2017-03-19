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Москва меняет цвет улиц

20.03.2017 12:47 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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В начале 2017 года Москомархитектура представит новую концепцию колористических решений для столичной застройки. Прежде всего изменения коснутся фасадов зданий типовых серий, которые хотят привести в соответствие с культурным обликом города и экологическими требованиями. Кроме того, Москва получит визуальное зонирование. Оттенки центра и периферийных районов будут различаться, появятся здания-доминанты, выделяющиеся на фоне окружающего ландшафта не только архитектурой и расположением, но теперь еще и цветом. Вместе с невзрачными фасадами уйдет в прошлое и советский стандарт белых окон. А через некоторое время разноцветными могут стать и столичные дороги. Однообразие фасадных оттенков прошлого во многом обусловлено технологическими причинами. Цветные покрытия должны сохранять свой оттенок в течение длительного времени, а этого было непросто добиться в агрессивной среде мегаполиса.

Поэтому мы видели много примеров ярких и самобытных маленьких городков и поселков и серо-стеклянные фасады больших городов с оконными рамами оттенков белого и серого, естественных цветов поливинилхлорида и алюминиевых сплавов. Сегодня мы широко используем устойчивые к агрессивным средам покрытия, поэтому цветные окна и фасады становятся нормой для большого города, комментирует Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schüco.

В качестве примера специалист приводит технологию Schüco AutomotiveFinish, позволяющую наносить стойкие цветные покрытия на оконные профили из поливинилхлонрида. Метод основан на применении специальных пигментов, устойчивых к внешним воздействиям и сходных по своим свойствам с используемыми в автомобильной промышленности. Эта технология дает возможность применять в оконном производстве не только малочувствительные к выцветанию и износу пастельные, но также яркие и темные тона и даже оттенки металлик. Палитра оттенков соответствует стандартам RAL, которые используются и для оформления фасадов.

Современные фасадные технологии также немало позаимствовали у автопрома. Например, металлические облицовки для навесных вентилируемых фасадов изготавливаются из такой же стали с полимерным покрытием, как и кузова автомобилей. Таким образом, архитекторы и дизайнеры могут создавать полноценные композиционные решения для цветных зданий.

С обновлением колористической концепции столичной застройки совпала и инициатива правительства Москвы о замене асфальтового покрытия некоторых улиц на пластиковое. Вероятно, уже в ближайшее время при строительстве и реконструкции автомобильных дорог в городе будет использоваться сплошное полимерное основание в виде плит, уложенных на предварительно подготовленную подушку. Помимо высоких эксплуатационных качеств, такое покрытие позволяет создавать практически любые колористические решения.

То есть окрасить в разные цвета можно будет не только фасады, но и сами улицы. Помимо российской столицы, подобный проект разрабатывается также в Нидерландах, где первую пластиковую дорогу хотят ввести в строй уже в 2017 году. Примечательно, что и в России, и в Голландии сырьем для производства дорожного полотна должен стать переработанный пластмассовый мусор.

www.schueco.ru
 
 
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В начале 2017 года Москомархитектура представит новую концепцию колористических решений для столичной застройки. Прежде всего изменения коснутся фасадов зданий...

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