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Активист Дмитрий Полиенко получил 15 суток за участие в защите Куропат

20.03.2017 16:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Заводского района Минска сегодня решил арестовать активиста Дмитрия Полиенко на 15 суток. Он получил наказание за участие в защите Куропат 25 февраля, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Дмитрий Полиенко. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Активиста задержали сегодня в минском Центре изоляции правонарушителей. По информации правозащитников, Дмитрий Полиенко пришел на Окрестина отнести передачу другим арестованным. Он зашел в здание, но обратно уже не вышел.

Активиста признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

Правозащитница Наста Лойко считает, что аресты связаны с Днем Воли 25 марта.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете в защиту Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский. Журналистку Диану Середюк признали невиновной из-за отсутствия состава правонарушения. В процессе над ее супругом Евгением Батурой объявлен перерыв до 22 марта. 

Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону.

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации правозащитников, Дмитрий Полиенко пришел на Окрестина отнести передачу другим арестованным. Он зашел в здание, но обратно уже не вышел.

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