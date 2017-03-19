Суд Заводского района Минска сегодня решил арестовать активиста Дмитрия Полиенко на 15 суток. Он получил наказание за участие в защите Куропат 25 февраля, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна» .



Дмитрий Полиенко. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Активиста задержали сегодня в минском Центре изоляции правонарушителей. По информации правозащитников, Дмитрий Полиенко пришел на Окрестина отнести передачу другим арестованным. Он зашел в здание, но обратно уже не вышел.

Активиста признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

Правозащитница Наста Лойко считает, что аресты связаны с Днем Воли 25 марта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете в защиту Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский . Журналистку Диану Середюк признали невиновной из-за отсутствия состава правонарушения. В процессе над ее супругом Евгением Батурой объявлен перерыв до 22 марта.

Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону .

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.