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Активист Дмитрий Полиенко получил 15 суток за участие в защите Куропат
20.03.2017 16:29 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Заводского района Минска сегодня решил арестовать активиста Дмитрия Полиенко на 15 суток. Он получил наказание за участие в защите Куропат 25 февраля, сообщает незарегистрированный в Беларуси
Активиста задержали сегодня в минском Центре изоляции правонарушителей. По информации правозащитников, Дмитрий Полиенко пришел на Окрестина отнести передачу другим арестованным. Он зашел в здание, но обратно уже не вышел.
Активиста признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).
Правозащитница Наста Лойко считает, что аресты связаны с Днем Воли 25 марта.
Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете в защиту Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта»
Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне,
Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.
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По информации правозащитников, Дмитрий Полиенко пришел на Окрестина отнести передачу другим арестованным. Он зашел в здание, но обратно уже не вышел.
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