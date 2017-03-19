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GRUNDFOS представляет новые мешалки для взмучивания осадка канализационных насосных станций

20.03.2017 13:16 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Концерн GRUNDFOS вывел на рынок новые модели погружных горизонтальных мешалок AMD.05 и AMD.07. Мешалки данной серии предназначены для обработки сточных вод. Для получения однородной суспензии жидкостей с низкой или средней, до 500 мегапаскалей в секунду, вязкостью, а также для взмучивания осадка в резервуарах. Все наружные детали нового оборудования выполнены из нержавеющей стали, а пропеллеры из устойчивого к деформациям композита. За счет этого модели AMD.05 и AMD.07 могут применяться и для работы с агрессивными средами, например, в промышленности и сельском хозяйстве. Новые мешалки обладают такими основными преимуществами, как низкая стоимость, встроенная тепловая защита, кабель со штекерным электроразъемом. Оборудование устанавливается на глубину до 20 метров и рассчитано на периодическую работу до 15 пусков в час.

Для заказа доступны модели AMD.05 мощностью 0,42 киловатта и AMD.07 мощностью 0,59 киловатта. В 2015-2016 годах вышли обновленные мешалки и образователи потока SMD, SMG, SFG. Российское представительство GRUNDFOS предоставляет консультации в подборе мешалок. С помощью программного продукта CFD, что означает компьютерное гидродинамическое моделирование, специалисты точно помогут определиться с количеством и правильным расположением оборудования для его эффективной работы и во избежание образования застойных зон.

www.grundfos.ru
 
 
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Концерн GRUNDFOS вывел на рынок новые модели погружных горизонтальных мешалок AMD.05 и AMD.07. Мешалки данной серии предназначены для обработки сточных вод. Для получения...

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