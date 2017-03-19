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Мингорисполком отменил встречу с заявителями Дня Воли

20.03.2017 17:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Встреча организаторов акции 25 марта и Мингорисполкома отменена по инициативе властей, сообщил TUT.BY один из заявителей Дня Воли, активист БХД Денис Садовский. На встрече в 17.00 политикам должны были сообщить, удовлетворяется ли их заявка на шествие по проспекту Независимости. Сегодня истекает срок — пять дней до акции — когда по закону власть обязана дать ответ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Садовский рассказал, что об отмене встречи ему сообщил Юрий Уральский, начальник отдела общественно-массовой работы Мингорисполкома. После этого активист БХД поехал в исполком, чтобы получить ответ на руки, но там ему лишь сказали, что выслали ответ по почте.

— Такога я яшчэ не бачыў. Яны ўсе схаваліся ад нас і не хочуць нічога даваць. Мы датэлефанаваліся да ідэалагічнага аддзела, яны сказалі, што адправілі лістом. Я запытаўся, чаму мне не могуць аддаць як заяўніку гэты ліст. Мне сказалі, што маю просьбу перададуць. Але ніхто не спусціўся. Зараз у іх увесь час занята, хіба што знялі слухаўку з тэлефона.

Садовский написал жалобу на нарушение законодательства, потому что сегодня истекает срок, когда власти должны дать свой ответ на заявку о проведении акции.

Это уже вторая попытка получить разрешение на шествие в День Воли, 25 марта. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30.

Пока неясно, кто возглавит акцию. Многие лидеры оппозиции (Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Юрий Губаревич) отбывают сутки административного ареста за участие в «маршах нетунеядцев» в регионах.

Николай Статкевич заявил о своих планах возглавить шествие и провести его до площади Независимости, чтобы там решить вместе с собравшимися, что делать дальше. Такой подход раскритиковали в «Говори правду». Скептично к нему отнеслись и в БНФ: зампред партии Григорий Костусев считает, что план акции нужно иметь заранее, а не определять его на площади.

Оппозиция традиционно широко отмечает День Воли 25 марта. В прошлом году в Минске в этот день разрешенная городскими властями акция прошла без происшествий и задержаний и собрала до 1000 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня истекает срок - пять дней до акции - когда по закону власть обязана дать ответ.

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