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Беларусбанк возглавил начальник Могилевского областного управления этого банка
20.03.2017 17:55 — Новости Экономики | Tut.by
Виктор Ананич назначен главой ОАО «АСБ Беларусбанк». Об этом сообщает
«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», — рассказали в пресс-службе.
Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем местные СМИ.
Ранее участники финансового рынка
В пятницу, 17 марта,
Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик
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Ранее участники финансового рынка называли Виктора Ананича главным претендентом на пост руководителя крупнейшего коммерческого банка страны.
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