Виктор Ананич назначен главой ОАО «АСБ Беларусбанк». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу банка.





«В пятницу, 17 марта, наблюдательный совет утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта», — рассказали в пресс-службе.

Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем местные СМИ.

Ранее участники финансового рынка называли Виктора Ананича главным претендентом на пост руководителя крупнейшего коммерческого банка страны.

В пятницу, 17 марта, стало известно , что Ананич специальная квалификационная комиссия Нацбанка одобрила Виктора Ананича на пост руководителя и члена правления банка.

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Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон.