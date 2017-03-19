|
Главой "Беларусбанка" назначен Ананич
20.03.2017 18:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" назначен Виктор Ананич, сообщили в понедельник в пресс-службе финучреждения.
С 21 декабря прошлого года крупнейший государственный банк страны временно возглавлял Александр Поливко. В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета "Беларусбанка".
"Принято решение о назначении с 23 марта 2017 года Ананича Виктора Михайловича на должность председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк", — говорится в сообщении.
Напомним, предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности.
Ананич с 2011 года возглавлял Могилевское областное управления "Беларусбанка" (филиал №700). До этого будущий глава крупнейшего банка Беларуси трудился на должности директора Бобруйского филиала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кресло главы крупнейшего государственного банка страны Ананич перебрался из Могилевского областного управления, где работал с 2011 года.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии