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Главой "Беларусбанка" назначен Ананич

20.03.2017 18:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" назначен Виктор Ананич, сообщили в понедельник в пресс-службе финучреждения.

С 21 декабря прошлого года крупнейший государственный банк страны временно возглавлял Александр Поливко. В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета "Беларусбанка".

"Принято решение о назначении с 23 марта 2017 года Ананича Виктора Михайловича на должность председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк", — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности.

Ананич с 2011 года возглавлял Могилевское областное управления "Беларусбанка" (филиал №700). До этого будущий глава крупнейшего банка Беларуси трудился на должности директора Бобруйского филиала. 

 
Теги: Минск
 
 
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В кресло главы крупнейшего государственного банка страны Ананич перебрался из Могилевского областного управления, где работал с 2011 года.

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