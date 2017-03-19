МИНСК, 20 мар — Sputnik. Председателем правления ОАО "АСБ Беларусбанк" назначен Виктор Ананич, сообщили в понедельник в пресс-службе финучреждения.

С 21 декабря прошлого года крупнейший государственный банк страны временно возглавлял Александр Поливко. В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета "Беларусбанка".

"Принято решение о назначении с 23 марта 2017 года Ананича Виктора Михайловича на должность председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк", — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности.

Ананич с 2011 года возглавлял Могилевское областное управления "Беларусбанка" (филиал №700). До этого будущий глава крупнейшего банка Беларуси трудился на должности директора Бобруйского филиала.