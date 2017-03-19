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В Барановичах отца и сына Черноусов оштрафовали за сбор подписей у налоговой против Декрета № 3
20.03.2017 20:40 — Новости Экономики | Tut.by
Барановичские активисты Николай Черноус-старший (БНФ) и Николай Черноус-младший (ОГП) получили штрафы за проведение несанкционированной акции возле налоговой инспекции 6 февраля.
Как сообщает «Радыё Свабода», судья Оксана Копач оштрафовала старшего Черноуса на 690 рублей (30 базовых величин), а младшего — на 575 рублей (25 базовых величин).
Шестого февраля оба Черноуса пришли к налоговой, чтобы подать собранные за отмену декрета подписи, а перед этим продолжили собирать подписи среди людей, которые были у инспекции.
На судебное заседание Николая Черноуса-младшего доставили из изолятора временного содержания. Там он отбывает
На суде оба Черноуса отрицали свою вину. Они говорили, что у налоговой инспекции не проводили ни митинга, ни пикетирования, а пришли туда только для того, чтобы подать собранные подписи.
Николая Черноуса-младшего после окончания процесса конвой повез назад в ИВС отбывать оставшиеся 12 суток ареста.
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Николая Черноуса-младшего после окончания процесса конвой повез назад в ИВС отбывать оставшиеся 12 суток ареста.
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