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Как изменились зарплаты бюджетников в январе (ИНФОГРАФИКА)

21.03.2017 09:46 — Новости Экономики | 21.by  
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Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от средних по стране.

Редакция 21.by сделала инфографику о том, как изменилась зарплата по стране и какие профессии больше всего пострадали.

(Автор: Ясинский Максим)

 
 
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Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от средних по стране.

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