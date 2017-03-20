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Как изменились зарплаты бюджетников в январе (ИНФОГРАФИКА)
21.03.2017 09:46 — Новости Экономики | 21.by
Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от средних по стране.
Редакция 21.by сделала инфографику о том, как изменилась зарплата по стране и какие профессии больше всего пострадали.
(Автор: Ясинский Максим)
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Средняя зарплата бюджетников в январе упала на 7,7% по сравнению с декабрем и составила 561,5 рубля. За прошлый месяц их получки снизились почти на 47 рублей. При этом январские заработки бюджетников на 159,2 рубля отставали от средних по стране.
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