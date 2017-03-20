﻿ Задержанная после "Марша нетунеядцев" в Витебске Татьяна Северинец получила штраф 1 150 рублей. 21.by
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Задержанная после "Марша нетунеядцев" в Витебске Татьяна Северинец получила штраф 1 150 рублей

21.03.2017 10:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Витебска 21 марта рассмотрел административное дело в отношении регионального координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец. Ее обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Северинец получила штраф в размере 50 базовых величин (1150 рублей).


Татьяна Северинец на «Марше нетунеядцев» в Витебске 26 февраля. Фото: Сергей Серебро

Татьяна Северинец заявила, что сумма штрафа составляет почти четыре ее пенсии.

Дело рассматривала судья Елена Жарикова.

Напомним, протокол на Татьяну Северинец составили 26 февраля — женщину задержали вскоре после «Марша нетунеядцев» на выходе из магазина недалеко от ее дома. По разным оценкам, в тот день в центр Витебска вышли от 1,5 до 2 тысяч человек, выступающих против налога на тунеядство. Участники несанкционированной акции собрались на площади Победы, а потом прошли колонной через весь город к площади Ленина. Это был первый настолько масштабный протест в Витебске в истории суверенной Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Татьяну Северинец обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).

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