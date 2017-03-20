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Задержанная после "Марша нетунеядцев" в Витебске Татьяна Северинец получила штраф 1 150 рублей
21.03.2017 10:07 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 21 марта рассмотрел административное дело в отношении регионального координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец. Ее обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Северинец получила штраф в размере 50 базовых величин (1150 рублей).
Татьяна Северинец заявила, что сумма штрафа составляет почти четыре ее пенсии.
Дело рассматривала судья Елена Жарикова.
Напомним, протокол на Татьяну Северинец составили 26 февраля — женщину
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Татьяну Северинец обвиняли в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП).
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