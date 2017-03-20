Крупнейший госбанк страны — ОАО "АСБ Беларусбанк" наконец получил нового руководителя — им стал бывший глава Могилевского управления Беларусбанка Виктор Ананич.

Решение о назначении Ананича председателем правления банка было принято на внеочередном заседании наблюдательного совета банка, сообщили Sputnik в пресс-службе банковской организации. Новый председатель правления приступит к своим обязанностям с 23 марта.

Выходец из Бобруйска

Ананич с 2011 года возглавлял Могилевское областное управления Беларусбанка (филиал №700). До этого будущий глава крупнейшего банка Беларуси трудился на должности директора Бобруйского филиала.

Незадолго до назначения кандидатуру Ананича на должность председателя правления банка одобрила специальная квалификационная комиссия Нацбанка, однако в материалах регулятора не отмечалось, какой именно банк он возглавит. Но с учетом того, что на тот момент только один белорусский банк не имел руководителя, в СМИ предположили, что речь идет о Беларусбанке. Спустя несколько дней стало ясно, что журналисты не ошиблись.

О Викторе Ананиче, несмотря на достаточно известную и цитируемую в СМИ в Беларуси фамилию (ее носит и министр информации страны Лилия Станиславовна Ананич — Sputnik), известно немного. Пожалуй, подробнее всех о нем написал интернет-ресурс "Вечерний Бобруйск".

Как указывает издание, Ананич родился в 1963 году в Бобруйске, закончил сперва лесной техникум, затем Белорусский технологический институт (ныне БГТУ), Минский финансово-экономический колледж, Академию управления при Президенте по специальности "Финансовый и банковский менеджмент". До работы в банковской сфере Ананич более 13 лет проработал на "Бобруйскдреве", из которых более шести лет был заместителем председателя профкома предприятия. В середине 90-х годов трудился в бобруйском филиале Приорбанка, затем в отделении Национального банка, работал в горисполкоме в качестве начальника управления экономики, а также заместителем главы администрации Ленинского района Бобруйска.

И коня запрячь, и на гитаре сыграть

"Вечерний Бобруйск" вспоминает, что в 2007 году Ананич, работая в должности директора филиала Беларусбанка, дал интервью изданию. "Нам он запомнился как человек разносторонне талантливый: признался, что умеет и коня запрячь, и пахать, и косить, играет на гитаре (окончил музыкальную школу), очень любит петь романсы", — пишет ресурс.

Своей любимой книгой в интервью Ананич назвал произведение Карамзина об Иване Грозном, а идеалом женщины — свою жену Любовь Григорьевну. Ананич также рассказал, что вырастил дочь, которая имеет диплом юриста.

Новый глава Беларусбанка по знаку зодиака — Близнец, по гороскопу — Кот, из времен года любит раннюю весну и зиму, из праздников больше всего радуется Новому году и Женскому дню 8 марта.

"У меня теща — профессиональный повар, и она прекрасно готовит пельмени, чебуреки, манты. Кроме того, люблю все мясные и рыбные блюда, приготовленные на открытом огне", — рассказал Ананич.

На вопрос о спиртном он отметил, что предпочитает хорошее вино.

"Но когда его на столе нет, а выпить за компанию обязательно нужно, то могу употребить и хорошую водку. Хотя, где ее сейчас найдешь, эту хорошую водку", — сказал будущий предправления Беларусбанка.

Уход Писарика и уголовные дела

Беларусбанк работал фактически без постоянного руководителя немногим больше трех месяцев. Предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности. Официально об отставке главы крупнейшего коммерческого госбанка страны объявлено не было, однако в банковской сфере и в СМИ известие об увольнении распространилось стремительно. Тогда же Sputnik в банке сообщили, что "решение об этом поступило сверху".

Стремительная отставка стала поводом для того, чтобы в Байнете сразу вспомнили еще два громких увольнения топ-менеджеров банка, которые закончились уголовными делами. Так, летом 2016 года были задержаны два топ-менеджера Беларусбанка — Анатолий Боровик и Геннадий Господарик. Как ранее сообщали Sputnik в КГБ, Господарик был задержан с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов. Боровик был задержан в рамках дела Господарика.

Эти два факта стали поводом для слухов о том, что отставка Писарика также могла сопровождаться криминальными обстоятельствами. Позднее сам Писарик выступил с открытым письмом, в котором пояснил, что ушел в отставку по соглашению сторон .

С 21 декабря прошлого года крупнейший государственный банк страны временно возглавлял Александр Поливко.

Крупный банк на продажу

Беларусбанк является крупнейшим банком Беларуси, он полностью принадлежит государству. Доля активов Беларусбанка в банковской системе составляет около 42%.

В 2016 году белорусские власти приняли решение продать пакет акций банка в размере до 25% инвестору, с этой целью в правительстве создана специальная рабочая группа. В ее обязанности входит, в том числе, согласование предварительной оценки стоимости акций. До 1 ноября 2017 года группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя.

Ранее отмечалось, что в числе проявивших интерес к покупке миноритарного пакета Беларусбанка — известный венгерский банк.

Госбанки теряют прибыль

В 2016 году Беларусбанк сохранил лидирующие позиции на рынке и заработал рекордную прибыль в 155 миллионов рублей, превысив запланированную более чем на 50%.

В то же время, если смотреть по статистике Нацбанка, которая пока дает сведения лишь за три квартала, на 1 октября 2016 года прибыль банка составляла 110,3 миллиона рублей, что на 16,8% меньше по сравнению с тремя кварталами 2015 года.

Как свидетельствуют данные исследования CASE Belarus, в 2016 году крупные госбанки страны резко сократили прибыль и стали значительно проигрывать частным банкам по важнейшим для инвесторов показателям — рентабельности активов и капитала.

По итогам сентября белорусский банковский сектор показал рост чистой прибыли. Но это только в номинальном выражении. В реальном — чистая прибыль снизилась. В долларовом эквиваленте показатель упал на целых 16%, отмечается в исследовании.

Рентабельность активов в январе-сентябре по всему банковскому сектору составила 0,8%. У крупных госбанков этот показатель традиционно ниже среднего (0,3%).

Однако самой серьезной проблемой госбанков, которые широко вовлечены в финансирование государственных программ, является высокий уровень проблемной задолженности.

В основном это накопленные "плохие долги" прошлых лет, когда банкам приходилось заниматься директивным кредитованием и работать с неэффективными проектами.

"Власти считают, что сохранение госбанков гарантирует безопасность функционирования банковской системы, позволяет решать вопросы безопасного функционирования государства, финансирования госпрограмм, оказания необходимого объема услуг населению. При этом госбанки отягощены социальными проектами государства, что обуславливает низкое качество их кредитных портфелей и низкий уровень прибыльности", — говорится в исследовании.

Именно эти вопросы — повышение рентабельности активов, чтобы сделать банк привлекательным для инвесторов, наращивание прибыли и сокращение доли "плохих кредитов" — и придется решать новому главе Беларусбанка Виктору Ананичу.