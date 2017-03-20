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Цены на квартиры уже на уровне ноября 2006 года. Что с другими показателями?
21.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Если в последние годы от экономических новостей веет грустью, то 2006 год был периодом настоящей эйфории. Беларусь, то ли в шутку, то ли всерьёз, называли “воcточноевропейским тигром” по аналогии со странами юго-восточной Азии. Действительно, некоторые показатели 2006 года сегодня поражают воображение. Чего стоит один лишь рост ВВП на 10% за год.
Уровень
Возможно, попытка сопоставить нынешние показатели с 2006 годом не совсем корректна. Это напоминает сравнение пролетающего на бешеной скорости автомобиля с тем, который припаркован у обочины. Тем не менее, другого такого периода, когда цены на квартиры соответствовали бы их нынешнему уровню, в истории столичного рынка жилья не было.
Безусловно, это далеко не исчерпывающий перечень показателей. Если у вас под рукой данные, которыми можно дополнить этот список, или просто жизненные наблюдения из разряда тогда-сейчас – делитесь ими в комментариях.
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По итогам минувшей недели цены выставленных на продажу квартир в Минске опустились до уровня, который в последний раз наблюдался в далеком ноябре 2006 года. За...
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