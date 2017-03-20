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Цены на квартиры уже на уровне ноября 2006 года. Что с другими показателями?

21.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Если в последние годы от экономических новостей веет грустью, то 2006 год был периодом настоящей эйфории. Беларусь, то ли в шутку, то ли всерьёз, называли “воcточноевропейским тигром” по аналогии со странами юго-восточной Азии. Действительно, некоторые показатели 2006 года сегодня поражают воображение. Чего стоит один лишь рост ВВП на 10% за год.

Уровень цен на квартиры в Минске в ноябре 2006 года был сопоставим с текущим, но лишь на протяжении нескольких недель. Если сейчас мы наблюдаем небольшие колебания с общим негативным трендом, то в 2006 году цены двигались лишь в одном направлении – вверх.

Возможно, попытка сопоставить нынешние показатели с 2006 годом не совсем корректна. Это напоминает сравнение пролетающего на бешеной скорости автомобиля с тем, который припаркован у обочины. Тем не менее, другого такого периода, когда цены на квартиры соответствовали бы их нынешнему уровню, в истории столичного рынка жилья не было.

Цены на квартиры уже на уровне ноября 2006 года. Что с другими показателями?

Безусловно, это далеко не исчерпывающий перечень показателей. Если у вас под рукой данные, которыми можно дополнить этот список, или просто жизненные наблюдения из разряда тогда-сейчас – делитесь ими в комментариях. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По итогам минувшей недели цены выставленных на продажу квартир в Минске опустились до уровня, который в последний раз наблюдался в далеком ноябре 2006 года. За...

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