Если в последние годы от экономических новостей веет грустью, то 2006 год был периодом настоящей эйфории. Беларусь, то ли в шутку, то ли всерьёз, называли “воcточноевропейским тигром” по аналогии со странами юго-восточной Азии. Действительно, некоторые показатели 2006 года сегодня поражают воображение. Чего стоит один лишь рост ВВП на 10% за год.

Уровень цен на квартиры в Минске в ноябре 2006 года был сопоставим с текущим, но лишь на протяжении нескольких недель. Если сейчас мы наблюдаем небольшие колебания с общим негативным трендом, то в 2006 году цены двигались лишь в одном направлении – вверх.

Возможно, попытка сопоставить нынешние показатели с 2006 годом не совсем корректна. Это напоминает сравнение пролетающего на бешеной скорости автомобиля с тем, который припаркован у обочины. Тем не менее, другого такого периода, когда цены на квартиры соответствовали бы их нынешнему уровню, в истории столичного рынка жилья не было.



