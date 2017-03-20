МИНСК, 21 мар — Sputnik. Некоторые услуги почтовой связи — как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дорожают в Беларуси.

Решение о введении в действие новых тарифов закреплено постановлением МАРТ №19 от 10 марта 2017 года, которое опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.



© Sputnik Алексей Мальгавко Белнефтехим: топливо в Беларуси будет и дальше дорожать

Так, повышаются некоторые фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц.

В частности, стоимость пересылки по Беларуси писем, почтовых карточек и бандеролей весом до 20 граммов вырастет с 0,36 рублей до 0,42 рублей, эти же услуги для юрлиц подорожают с 0,3 рубля до 0,35 рублей.

В последний раз тарифы на эти услуги повышались в апреле 2015 года.

Вместе с тем изменяются и тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи: внутриреспубликанские услуги почтовой связи общего пользования и услуги по пересылке международных почтовых отправлений.

В среднем тарифы на услуги почтовой связи повысятся на 9% к уровню расценок, действующих с февраля 2016 года.

В то же время снижаются тарифы на пересылку международных отправлений ЕМS в Россию (в том числе в Москву и Московскую область).

Со своей стороны государственный оператор почтовой связи предприятие "Белпочта" отмечает, тарифы на пересылку внутриреспубликанских отправлений ЕМS, почтового денежного перевода, услуг "Почтовый курьер", "Прямая почтовая реклама", "Почтовый маркетинг", "Местная посылка" и "Экспресс-курьер" изменять не планируется.

Постановление МАРТ вступает в силу через 5 дней после официального опубликования.