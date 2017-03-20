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Минэнерго: Электроэнергия с БелАЭС будет востребована в полном объеме на внутреннем рынке
21.03.2017 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
Произведенная на Белорусской АЭС электроэнергия будет востребована в полном объеме на внутреннем рынке, сообщил
Замминистра отметил, что собственными топливно-энергетическими ресурсами страна в достаточном количестве не располагает и развивать атомную энергетику в Беларуси необходимо в первую очередь для снижения себестоимости производства электроэнергии, а также диверсификации используемых для этого видов топлива. Когда принималось решение о возведении в Островце атомной электростанции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался.
«Электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС, предназначена для внутреннего потребления, она в полном объеме будет использоваться внутри страны. АЭС в Островце строится для того, чтобы укрепить энергетическую безопасность и в целом повысить конкурентоспособность нашей экономики», — отметил Вадим Закревский.
Но в то же время отмечается, что с учетом потенциала белорусской энергосистемы возможность продажи в будущем электроэнергии в соседние страны не исключена.
Напомним, в Польше заявили, что
Белорусская АЭС возводится рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Кредит для строительства выделила Россия. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.
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Когда принималось решение о возведении в Островце атомной электростанции, экспорт электроэнергии в качестве основной цели не рассматривался.
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