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Белорусская делегация проводит переговоры в Москве
21.03.2017 12:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусская правительственная делегация находится в Москве на переговорах, сообщил Sputnik пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич.
Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью остается неурегулированным более года, на конец февраля газовый долг Минска превысил 600 миллионов долларов. РФ сократила в связи с этим и поставки нефти в Беларусь: во втором квартале республика получит только четыре миллиона тонн нефти вместе шести ожидаемых.
"Владимир Ильич (вице-премьер Семашко — Sputnik) находится в Москве, он возглавляет правительственную делегацию. Командировка началась вчера, в Минск Семашко вернется сегодня", — сказал Сычевич.
Он не уточнил тематику визита правительственной делегации.
Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах госуправления Беларуси, делегация выехала на очередные переговоры по нефтегазовой тематике.
Он добавил, что ранее стояла цель найти способы решить вопрос до 31 марта.
В конце февраля Семашко заявил, что Беларусь и Россия близки к разрешению ситуации, связанной со спором двух стран в сфере поставок энергоресурсов. По его словам, протокол, в котором согласована траектория сближения цен на газ для Беларуси с российскими, уже на выходе, дело за политическими решениями на высшем уровне.
Между тем, на недавнем заседании межправсовета ЕАЭС в Бишкеке между премьерами России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Андреем Кобяковым развернулась жесткая полемика относительно ценовой политики РФ на энергоресурсы.
Кобяков заявил, что РФ не выполняет свои договоренности как двустороннего формата, так и в рамках ЕАЭС, на что Медведев заметил, что если бы Беларусь не была членом ЕАЭС, газ для нее бы стоил, как для Евросоюза. Российский премьер также добавил, что насильно в ЕАЭС "никто никого не держит".
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Возглавляет делегацию вице-премьер Семашко, который курирует нефтегазовую схему и ранее уже проводил переговоры с вице-премьером РФ Дворковичем по газовому...
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