МИНСК, 21 мар — Sputnik. Белорусская правительственная делегация находится в Москве на переговорах, сообщил Sputnik пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич.

Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью остается неурегулированным более года, на конец февраля газовый долг Минска превысил 600 миллионов долларов. РФ сократила в связи с этим и поставки нефти в Беларусь: во втором квартале республика получит только четыре миллиона тонн нефти вместе шести ожидаемых.

"Владимир Ильич (вице-премьер Семашко — Sputnik) находится в Москве, он возглавляет правительственную делегацию. Командировка началась вчера, в Минск Семашко вернется сегодня", — сказал Сычевич.

Он не уточнил тематику визита правительственной делегации.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах госуправления Беларуси, делегация выехала на очередные переговоры по нефтегазовой тематике.

Он добавил, что ранее стояла цель найти способы решить вопрос до 31 марта.

В конце февраля Семашко заявил, что Беларусь и Россия близки к разрешению ситуации, связанной со спором двух стран в сфере поставок энергоресурсов. По его словам, протокол, в котором согласована траектория сближения цен на газ для Беларуси с российскими, уже на выходе, дело за политическими решениями на высшем уровне.

Между тем, на недавнем заседании межправсовета ЕАЭС в Бишкеке между премьерами России и Беларуси Дмитрием Медведевым и Андреем Кобяковым развернулась жесткая полемика относительно ценовой политики РФ на энергоресурсы.

Кобяков заявил, что РФ не выполняет свои договоренности как двустороннего формата, так и в рамках ЕАЭС, на что Медведев заметил, что если бы Беларусь не была членом ЕАЭС, газ для нее бы стоил, как для Евросоюза. Российский премьер также добавил, что насильно в ЕАЭС "никто никого не держит".