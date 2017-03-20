Ольга Лойко, обозреватель TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Утопии прекрасны и притягательны своей бескомпромиссной, беспощадной справедливостью. Счастья всем, (не)даром. Граждане обязаны трудиться. Кому повезло поболе — работать на работе. Остальным — красить заборы, сажать деревья и т.п. Исполком определит. Наши руки не для скуки. Главное — чтобы для всех, чтобы справедливо.

Справедливость у нас подразумевает охват. Сто процентов — не меньше. Больше 450 тысяч писем счастья потребовалось, чтобы выковырять на порядок меньше «тунеядцев». Неэффективно, зато справедливо. Но достижение абсолютного результата не всегда (точнее — почти никогда) нецелесообразно — слишком дорого. И не надо делать скорбных лиц — мол, бездельничают, а тем, что создано непосильным трудом остальных, не стесняясь, пользуются. Пользуются. Но, в конце концов, государство тоже эффективно не в ста процентах случаев. И не только наше.

Благотворительные фонды собирают деньги — лечение детей, закупка сложного медоборудования, поиск пропавших… Комментаторы на форумах упражняются в остроумии — какого, мол, мы собираем с миру по нитке бедной крошке? Мы же налоги платим! Государствоооо, ау-у-у!

Платим. И идут они с большей или меньшей эффективностью на содержание всего, что вокруг. Но есть случаи отдельные, где госмашина оказывается слишком медленной, неповоротливой, неразборчивой в нюансах. В этих 1−3−5 процентов случаев фонды оказываются эффективнее. И это вовсе не дискредитирует государство. Есть массовый продукт, есть — точечная помощь в особых случаях. Я должна платить налоги, и я их плачу. Я считаю нужным перечислять деньги подопечным «Шанса» — мое право. А иначе пока бюрократическая машина разберется с конкретной (и мелкой в ее масштабах) проблемой — и помощь не понадобится.

Справедливо ли такое «двойное налогообложение»? Скорее объективно необходимо. Надо ли повышать эффективность госрасходов? Безусловно! Можно ли в обозримом будущем закрыть за госсчет все базовые потребности граждан? Нет. Абсолютная эффективность возможна только на бумаге. Этакий идеальный газ и прекрасная утопия.





А утопия, где все трудятся, действительно прекрасна. Прямо «Понедельник начинается в субботу». «…Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. [ ] Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них наконец в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. [ ] Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова».

Работа — это важно. Это напряг, самореализация, риск, сомнения, коллеги, зарплата, радость от результата и страх остаться не у дел. Принудительное (равно — неэффективное) раскрашивание забора в средне- и долгосрочной перспективе ничего не даст ни обществу как потребителю сего «труда», ни государству как организатору трудового досуга граждан. Максимум — чувство выполненного долга от ликвидации тунеядцев-иждивенцев как класса. Никто не бездельничает, едины все участники дорожного движения.

Декрет № 3 принят быстро. Так быстро, как обычно принимают решения столь радикальные, сколь неправильные. Говорят, идея хороша, исполнение подкачало. Хороших идей вообще много. Мир во всем мире. Толерантность. От каждого — по способностям, каждому — по труду. С воплощением только проблемы — борьба за мир оборачивается масштабной войной, толерантность — категорической нетерпимостью к инакомыслию, да и представления о собственных способностях и трудовых заслугах — весьма расплывчатая категория.

Если бы за реформы Беларусь бралась с такой же решимостью, как за тунеядцев, мы бы уже весь мир обогнали. Но нет. «Что не нужно отомрет само или мы от него избавимся. Но чохом идти, как бульдозер, по стране, что-то реформируя… Те реформы, которые нам предлагают, — это явно не то, что нам нужно. Это абсолютно не по-людски, это не наши реформы. Поэтому давайте будем решать эти жизненно важные задачи, которые сами по себе встали перед нами, так, как мы умеем», — заявил Александр Лукашенко . То есть если кто выздоровеет, то и так выздоровеет.

На прошлой неделе обе проблемы, с реформами и с тунеядцами, обострились хором. Пока регионы и столица маршировали, в Минск по приглашению главы государства прилетала неожиданно высокопоставленная группа чиновников МВФ . Сердце дрогнуло. Дозрели? «Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1−2 вопроса», — сказал президент.



Фото: president.gov.by

Программа с Беларусью практически готова к подписанию. 3 млрд долларов, которые Фонд готов дать на десять лет под очень скромные 2,28% годовых, Беларуси очень нужны. Самыми проблемными вопросами переговоров были реформирование предприятий госсектора, значительная часть которого стабильно генерирует убытки, и создание эффективной системы соцподдержки для населения, которое пострадает от увеличения тарифов на услуги ЖКХ и в случае увольнения с госпредприятий. Вопросы эти многократно обсуждены, некоторые решения уже приняты. Что же за «один-два вопроса», для обсуждения которых в Минск прилетели не только руководитель миссии МВФ по Беларуси Питер Долман и старший региональный представитель МВФ по нашему региону Бас Баккер, но и заместитель Европейского управления МВФ Танас Арванитис?

Как в феврале отмечал первый вице-премьер Василий Матюшевский, программа готова, осталось принять политическое решение. Оставшиеся вопросы, очевидно, из этой же политической плоскости. К примеру — кому подписывать долгожданное письмо о намерениях. В 2009 году под белорусскими обязательствами (как мы теперь знаем, так и не выполненными) подписались премьер Сергей Сидорский и глава Нацбанка Петр Прокопович. Сейчас, похоже, кредиторы согласны только на одну, главную подпись. А чтобы потом никто не говорил, что «это не наши реформы».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции