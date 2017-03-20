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Лукашенко сегодня посетит Могилевскую область и свободную экономическую зону "Могилев"

21.03.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит 21 марта рабочую поездку в Могилевскую область, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства ознакомится с социально-экономическим развитием региона с начала года, готовностью области к весенне-полевым работам.


Фото с сайта greenbelarus.info

Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию свободной экономической зоны «Могилев», привлечению иностранных инвестиций и их роли в развитии региона, а также по созданию в республике условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций и по развитию СЭЗ.

Планируется, что Александр Лукашенко посетит предприятие «Кроноспан ОСБ», где заслушает доклад о деятельности группы компаний «Кроноспан» и инвестиционных проектах, реализованных и предлагаемых для реализации в Беларуси. Глава государства ознакомится с современными технологическими процессами производства ориентированно-стружечных плит и выставкой производимой продукции.

В 2010 году компания «Кроноспан» подписала инвестиционное соглашение с правительством Беларуси, по которому с 2012 по 2016 год построено 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий.

С 2010 по 2016 год общий объем иностранных инвестиций компании «Кроноспан» составил более 919 млн евро, создано 1017 рабочих мест со средней зарплатой более 650 долларов в эквиваленте. В 2017—2018 годах она планирует дополнительно инвестировать в свои производства в Беларуси 211 млн долларов.

Сейчас на долю предприятий компании «Кроноспан» приходится до 30% от годового объема производства в деревообрабатывающей отрасли Беларуси и до 21% экспорта данной отрасли.

На территории свободной экономической зоны «Могилев» сегодня находятся 39 предприятий-резидентов, которые реализуют проекты с общим объемом заявленных инвестиций более 1,3 млрд евро. По итогам 2016 года доля СЭЗ «Могилев» в показателях области составила более 32% от общего объема промышленного производства, около 48% от экспорта и 23% от вложенных инвестиций в основной капитал. Положительное сальдо внешней торговли составило 243 млн долларов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Глава государства ознакомится с социально-экономическим развитием региона с начала года, готовностью области к весенне-полевым работам.

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