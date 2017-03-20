﻿ НАТО приветствует инициативу Лукашенко позвать наблюдателей альянса на учения "Запад-2017". 21.by
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НАТО приветствует инициативу Лукашенко позвать наблюдателей альянса на учения "Запад-2017"

21.03.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Североатлантический альянс пока не получал приглашения наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017», но приветствует заявление Александра Лукашенко о намерении обеспечить максимальную прозрачность этих маневров.


Йенс Столтенберг. Фото: пресс-служба Альянса

«Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность и рассчитывает на использование каналов Совета Россия — НАТО для проведения брифинга об этих маневрах», — отметили в пресс-службе альянса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 марта во время рассмотрения доклада об организации в сентябре совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», что эти маневры будут носить исключительно оборонительный характер, и за ними смогут наблюдать представители НАТО.

Ранее, 13 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, где он представил свой ежегодный доклад о безопасности в 2016 году, заявил, отвечая на вопрос про российско-белорусские учения, что «каждая страна, включая Россию, имеет право на проведение учений, если это делается в рамках международных норм». По его словам, «НАТО будет приветствовать приглашение Россией наблюдателей альянса на эти маневры и надеется, что они не приведут к росту напряженности в регионе».

По данным доклада генсека альянса, в 2016 году страны НАТО провели 107 международных учений и приняли участие в 139 национальных маневрах. Наблюдатели из РФ были приглашены на 10 из них.

 
 
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"Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность", - заявили в...

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