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Украина опять хочет запретить вещание телеканала "Беларусь 24"
21.03.2017 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обратился к руководству телеканала «Беларусь 24» с просьбой устранить нарушение украинского законодательства, в частности, показ карты Украины без Крыма. Об этом
«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала „Беларусь 24“ Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе «Акценты» сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения Крыма.
«Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине, следуя общепринятым журналистских стандартов. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе „Главный эфир“ не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещению», — отметили в Нацсовете.
Регулятор просит Белтелерадиокомпанию привести содержание программ в соответствие требованиям. «В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программ „Беларусь 24“ на территории Украины,» — подчеркнули в пресс-службе Нацсовета.
Напомним, это уже не первый раз, когда Украина думает о том, чтобы запретить трансляцию белорусского телеканала. В октябре 2014 года
Международный спутниковый телеканал «Беларусь 24» охватывает более 100 стран на четырех континентах. Он ведет вещание на белорусском и русском языках.
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Как пояснили в пресс-службе, в эфире белорусского телеканала в программе "Акценты" сотрудники Нацсовета зафиксировали демонстрацию карты Украины без изображения...
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