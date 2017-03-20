Брестский горисполком разрешил демократическим силам региона провести акцию в День Воли. Об этом сообщил БелаПАН заявитель акции — руководитель Брестской областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.

Цель мероприятия — празднование годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, обсуждение и выражение гражданами своего отношения к проблемам экономической и политической жизни страны.

«Мы будем требовать освобождения от административной ответственности всех осужденных участников мирных протестов против декрета № 3 и полной его отмены, — дополнил Шиманский. — Кроме этого, есть проблемы с защитой интересов брестчан при принятии решений на уровне горисполкома. Нередко мнения жителей игнорируются. Также мы считаем, что сегодня общество лишено возможности сменить власть через выборы, которые проходят непрозрачно. Решения этих проблем мы также будем требовать от власти».

По его словам, 25 марта участники мероприятия к 12.00 соберутся на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов. Затем они по тротуарам и пешеходным переходам проследуют по проспекту Машерова, по улицам Советской и Буденного до площади Свободы. Там состоится митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома. Окончание мероприятий в 15.00.

Для подготовки и проведения акции создан организационный комитет. В него вошли представители областных структур Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу», независимых профсоюзов, ряда общественных организаций и учреждений региона.

Шествие пройдет под бело-красно-белыми флагами, символикой партий и организаций членов оргкомитета. Использование транспарантов предусмотрено только во время митинга на площади Свободы.

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