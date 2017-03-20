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Лукашенко: мечта "пятой колонны" - взбунтовать страну и скинуть президента
21.03.2017 15:04 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко рассказал о причинах активизации в Беларуси различных оппозиционных структур, в том числе представителей так называемой «пятой колонны»,
«Вы не волнуйтесь, страну мы никому не отдадим. Мы ее будем держать вместе с вами, — сказал президент. — Самый большой недостаток нашей так называемой пятой колонны — они уж слишком далеки от народа».
«Им надо взбунтовать страну. Мечта — разрушить власть и скинуть президента. Почему — а он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит…», — отметил Лукашенко.
Говоря об активизации в Беларуси оппозиционных структур, президент отметил, что это произошло в том числе после
«Как другие? Мы — начальники, нам оттуда денежки платят. А если другие, значит, другим будут платить, — рассказал глава государства о рассуждениях ряда оппозиционных представителей. — Это — глубинная причина, почему вдруг оппозиция так сильно у нас возбудилась. Понятно, еще и весеннее обострение у некоторых».
Александр Лукашенко также отметил, что западные организации, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков. «Нужен мордобой, кровь», — сказал он. Что касается декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», Александр Лукашенко подчеркнул, что
«Вот они — причины возбуждения нашей пятой колонны», — сказал глава государства.
Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Беларуси контролируемая и дестабилизации обстановки в стране не будет допущено.
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Александр Лукашенко также отметил, что западные организации, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации...
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