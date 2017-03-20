МИНСК, 21 мар – Sputnik. Проблемы с поставками белорусских продуктов в Россию связаны с тем, что российские производители не могут конкурировать с компаниями из Беларуси в качестве продовольствия, заявил во вторник в Могилеве президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik Валерий Мельников Данкверт не собирается в Беларусь, несмотря на приглашение Зайца

Россельхознадзор периодически вводит в отношении белорусских предприятий ограничительные меры якобы из-за обнаружения в продуктах питания антибиотиков, консервантов и бактерий.

"Они (российские производители – Sputnik) не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку", могилевскую компанию, это бренд Беларуси, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства таких предприятий в республике много – есть в каждой области, а в некоторых – по два.

"Поэтому они не могут с нами конкурировать", – отметил президент.

При этом он также констатировал, что экономические проблемы в России неизменно отражаются и на Беларуси, так как существенная часть белорусской продукции экспортируется в РФ.