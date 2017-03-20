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Лукашенко о продуктовых "войнах" с РФ: не могут с нами конкурировать
21.03.2017 15:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Проблемы с поставками белорусских продуктов в Россию связаны с тем, что российские производители не могут конкурировать с компаниями из Беларуси в качестве продовольствия, заявил во вторник в Могилеве президент республики Александр Лукашенко.
© Sputnik Валерий Мельников
Россельхознадзор периодически вводит в отношении белорусских предприятий ограничительные меры якобы из-за обнаружения в продуктах питания антибиотиков, консервантов и бактерий.
"Они (российские производители – Sputnik) не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку", могилевскую компанию, это бренд Беларуси, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
По словам главы государства таких предприятий в республике много – есть в каждой области, а в некоторых – по два.
"Поэтому они не могут с нами конкурировать", – отметил президент.
При этом он также констатировал, что экономические проблемы в России неизменно отражаются и на Беларуси, так как существенная часть белорусской продукции экспортируется в РФ.
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Экономические проблемы в России, по словам президента, неизменно отражаются и на Беларуси, так как существенная часть белорусской продукции экспортируется в РФ.
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