Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) запустила новое направление своей деятельности — биржевой рынок депозитных аукционов. Открыл депозитные аукционы звонком в биржевой колокол председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.





По его словам, целью данного проекта является предоставление широкому кругу юрлиц возможности размещать временно свободные денежные средства в банковские депозиты (вклады), используя биржевую торговую площадку.

В беседе с журналистами Аухименя назвал запуск нового инструмента "переформатированием финансового рынка". "Банки получат возможность привлекать более эффективных клиентов, предприятия - максимизировать прибыль", - добавил он. Пока, по словам руководителя биржи, интерес к этому продукту проявляют больше госкомпании.

Депозитные аукционы будут проводиться по инициативе компаний, желающих разместить денежные ресурсы на наиболее выгодных для себя условиях. При этом инициатор аукциона сможет заранее объявить не только основные условия будущего депозитного договора (срок, минимальную процентную ставку, сумму депозита, срок депозита и т.д.), но и сформулировать иные дополнительные параметры.

Банк, с которым юрлицо заключит договор банковского депозита, определится по результатам аукциона исходя из максимальной предложенной процентной ставки. По завершении аукциона между инициатором и банком-победителем будет заключена сделка, оформлен и подписан протокол о результатах аукциона, содержащий все условия сделки и имеющий силу депозитного договора.

Депозитные аукционы будут проводиться с использованием электронной торговой системы в режиме «онлайн» с возможностью участия в аукционе одновременно всех белорусских банков. Фактически биржевые депозитные аукционы формируют прозрачную высоко конкурентную среду в секторе банковских депозитов, считают на бирже.

Установлено, что по каждой сделке банковского депозита взимается биржевой сбор (с учетом НДС) в следующих размерах: c вкладополучателя – 0,0001% от произведения суммы сделки (суммы депозита) на срок депозита, но не более 0,01% от суммы сделки; с вкладчика – 0,000001% от суммы депозита, но не более 0,01 белорусского рубля.