Шамиль Цунеока Танака — 47-летний японец-мусульманин, называющий себя журналистом. Его подозревают в связях с исламскими террористами. 19 марта он прилетел из Киева в Минск, но пограничники не впустили его в страну , потому что он был в базе невъездных. Зачем Цунеока пытался въехать в страну — неизвестно. Мы собрали пять фактов о загадочном японце.

Был в Чечне и принял ислам в Кодорском ущелье

Косуке Цунеока стал Шамилем в 2000 году в Кодорском ущелье в Абхазии, где он принял ислам. Туда он попал вместе с боевиками, которые бежали из Чечни после начала второй чеченской войны. До этого Цунеока работал как журналист-фрилансер в Грозном. По его словам, продавал съемки войны японским телеканалам.



Шамиль Цунеока в 2010 году по возвращении в Японию, фото: Reuters

На его собственном канале в Youtube есть съемки 1999 года из Грозного. На одной из них есть даже крупный план лидера чеченских мятежников Шамиля Басаева. После наступления российских федеральных войск, Цунеока четыре месяца « ел листья и выживал охотой » вместе с джихадистами в лесах Абхазии.

Смог подружиться с исламистами всех мастей

Чеченские боевики были не первыми, кто пустил японца к себе. Еще в 1992 году он провел две недели с алжирскими джихадистами, которые воевали против своего правительства. Год спустя — посетил талибов в Афганистане. «За две недели я со многими там подружился», — рассказывал Цунеока. В 1998 году он вернулся в Афганистан, побывал в Пакистане и Таджикистане. Затем была Чечня, Палестина и Ирак (в годы войны там). В 2010 году его похищали в Афганистане, после освобождения он вернулся на родину.

«Связи, которые я выстроил за годы, и особенно в Чечне, стали очень полезны в Сирии», — говорил японский репортер. В апреле 2012 года он через Турцию проник в Сирию, встретился с лидерами мелких исламистских группировок, затем старые чеченские друзья свели его с руководством ИГИЛ в Сирии. Он говорит — «чтобы изучить природу ИГИЛ», которая вызвала его интерес.

Но после того, как Цунеока в 2013 году выложил в твиттере свое фото с автоматом на фоне флага террористической организации, его все больше стали подозревать в не исключительно журналистских связях с боевиками. Подозрения подкреплялись тем, что ИГИЛ разрешил Цунеоке перемещение по своей территории — привилегия, которая не дается большинству междунарожных журналистов.



Фото: Twitter

Сам японец свое членство в террористических организациях отрицает. «Я не вижу проблемы, что я дружу с джихажистами. Я не джихадист и не салафит, я просто мусульманин и журналист», — говорил Шамиль в интервью France 24 .

В Сирии Цунеока, по его собственным словам , встретился с около 50 высокопоставленными функционерами ИГИЛ. Он рассказал, что на стороне экстремистов много выходцев из бывшего СССР.

Предлагал помощь в освобождении заложников

В 2015 году Шамиль Цунеока предложил помощь японскому правительству в переговорах с ИГИЛ. Несколькими месяцами ранее боевики взяли в заложники двух японских журналистов — Кендзи Гото и Харуну Юкаву. Шамиль Цунеока утверждал, что боевики сами приглашали его встретиться с задержанным Юкаву. Но тогда в Японии действовал запрет Цунеоке на поездку в Сирию: его подозревали в попытке вывезти туда студента, который хотел присоединиться к ИГИЛ.

Переговоры так и не состоялись, боевики обезглавили журналистов, опубликовав видео казней.

Был арестован курдами и выслан за связи с ИГИЛ

Боясь преследования на родине, японец сбежал во Въетнам. Но затем Цунеока не удержался и вернулся на Ближний Восток. Следующий раз его арестовали власти Иракского Курдистана, курдской автономии на севере Ирака, которое воюет с ИГИЛ в союзе с иракским правительством.



Цунеока под Мосулом, фото: Reuters

Арестован Цунеока был у города Мосул в октябре 2016 года по подозрению в связях с ИГИЛ. Месяц спустя его выслали в Японию. Сам Шамиль утверждал, что поехал делать репортаж о боях за Мосул, а арестовали его за брелок с символикой ИГИЛ, который ему был нужен как «журналистский материал». Курдские власти заявили, что Цунеока общался по телефону с руководством террористов и был их информатором.

По данным Москвы, воевал на Донбассе

Российские силовики считают Шамиля Цунеоку одним из активных участников «батальона Джохара Дудаева» — чеченского боевого отряда численностью примерно 300 человек, который воевал на стороне Киева против сепаратистов ДНР и ЛНР. «Известия» пишут , что Цунеока возглавил взвод в этом батальоне. Как одного из членов батальона, японца упоминает « Московский комсомолец » и украинское издание Focus.ua .

В фейсбуке Цунеоки есть фото из Украины, датированное 14 марта этого года. Судя по всему, снимок сделан в зоне боевых действий.

В его альбоме есть фотографии из Стамбула, Вильнюса, мемориала на месте концлагеря в Освенциме в Польше, а также много снимков с котом.

Мы спросили в соцсети Шамиля Цунеоку, зачем он собирался в Беларусь и как его «развернули» в аэропорту. На момент публикации этой статьи он не прочитал сообщение TUT.BY.