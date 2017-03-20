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Пять фактов о загадочном японце-мусульманине, которого не впустили в Беларусь
21.03.2017 16:49 — Новости Экономики | Tut.by
Шамиль Цунеока Танака — 47-летний японец-мусульманин, называющий себя журналистом. Его подозревают в связях с исламскими террористами. 19 марта он прилетел из Киева в Минск, но пограничники
Был в Чечне и принял ислам в Кодорском ущелье
Косуке Цунеока стал Шамилем в 2000 году в Кодорском ущелье в Абхазии, где он принял ислам. Туда он попал вместе с боевиками, которые бежали из Чечни после начала второй чеченской войны. До этого Цунеока работал как журналист-фрилансер в Грозном. По его словам, продавал съемки войны японским телеканалам.
На его
Смог подружиться с исламистами всех мастей
Чеченские боевики были не первыми, кто пустил японца к себе. Еще в 1992 году он провел две недели с алжирскими джихадистами, которые воевали против своего правительства. Год спустя — посетил талибов в Афганистане. «За две недели я со многими там подружился», — рассказывал Цунеока. В 1998 году он вернулся в Афганистан, побывал в Пакистане и Таджикистане. Затем была Чечня, Палестина и Ирак (в годы войны там). В 2010 году его похищали в Афганистане, после освобождения он вернулся на родину.
«Связи, которые я выстроил за годы, и особенно в Чечне, стали очень полезны в Сирии», — говорил японский репортер. В апреле 2012 года он через Турцию проник в Сирию, встретился с лидерами мелких исламистских группировок, затем старые чеченские друзья свели его с руководством ИГИЛ в Сирии. Он говорит — «чтобы изучить природу ИГИЛ», которая вызвала его интерес.
Но после того, как Цунеока в 2013 году выложил в твиттере свое фото с автоматом на фоне флага террористической организации, его все больше стали подозревать в не исключительно журналистских связях с боевиками. Подозрения подкреплялись тем, что ИГИЛ разрешил Цунеоке перемещение по своей территории — привилегия, которая не дается большинству междунарожных журналистов.
Сам японец свое членство в террористических организациях отрицает. «Я не вижу проблемы, что я дружу с джихажистами. Я не джихадист и не салафит, я просто мусульманин и журналист», — говорил Шамиль в
В Сирии Цунеока, по
Предлагал помощь в освобождении заложников
В 2015 году Шамиль Цунеока
Переговоры так и не состоялись, боевики обезглавили журналистов, опубликовав видео казней.
Был арестован курдами и выслан за связи с ИГИЛ
Боясь преследования на родине, японец сбежал во Въетнам. Но затем Цунеока не удержался и вернулся на Ближний Восток. Следующий раз его арестовали власти Иракского Курдистана, курдской автономии на севере Ирака, которое воюет с ИГИЛ в союзе с иракским правительством.
Арестован Цунеока был у города Мосул в октябре 2016 года по подозрению в связях с ИГИЛ. Месяц спустя его
По данным Москвы, воевал на Донбассе
Российские силовики считают Шамиля Цунеоку одним из активных участников «батальона Джохара Дудаева» — чеченского боевого отряда численностью примерно 300 человек, который воевал на стороне Киева против сепаратистов ДНР и ЛНР. «Известия»
В фейсбуке Цунеоки есть фото из Украины, датированное 14 марта этого года. Судя по всему, снимок сделан в зоне боевых действий.
В его альбоме есть фотографии из Стамбула, Вильнюса, мемориала на месте концлагеря в Освенциме в Польше, а также много снимков с котом.
Мы спросили в соцсети Шамиля Цунеоку, зачем он собирался в Беларусь и как его «развернули» в аэропорту. На момент публикации этой статьи он не прочитал сообщение TUT.BY.
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Белорусские пограничники не впустили его в страну, потому что он был в базе невъездных. Зачем Цунеока пытался въехать в Беларусь, неизвестно.
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