МИНСК, 21 мар – Sputnik. Совет министров Беларуси принял решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и увеличении объема ввода жилья с господдержкой в текущем году, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Мария Алексеева Замминистра: частные дома и сараи в Беларуси строить будет проще

Соответствующие положения содержатся в постановлении № 205, принятом Совмином 20 марта.

"Дополнительный объем финансовых ресурсов будет направлен на жилищное строительство путем перераспределения 50 миллионов рублей с общих направлений и лимитов директивного кредитования Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы", – сообщили во вторник в пресс-службе Совмина.

Там также уточнили, что Минстройархитектуры должно будет утвердить под новый объем финансирования перечень жилых домов.

При этом нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам будут выдаваться под это жилье кредиты, уменьшенные на 50% ставки рефинансирования Национального банка (в настоящее время она составляет 15% годовых ).

Как информирует Совмин, данные меры позволят дополнительно ввести в эксплуатацию не менее 75 тысяч квадратных метров жилья, построенного с господдержкой.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.