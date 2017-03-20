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Жилья в Беларуси в 2017 году построят больше – деньги возьмут у аграриев
21.03.2017 16:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Совет министров Беларуси принял решение о дополнительном финансировании жилищного строительства и увеличении объема ввода жилья с господдержкой в текущем году, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik Мария Алексеева
Соответствующие положения содержатся в постановлении № 205, принятом Совмином 20 марта.
"Дополнительный объем финансовых ресурсов будет направлен на жилищное строительство путем перераспределения 50 миллионов рублей с общих направлений и лимитов директивного кредитования Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы", – сообщили во вторник в пресс-службе Совмина.
Там также уточнили, что Минстройархитектуры должно будет утвердить под новый объем финансирования перечень жилых домов.
При этом нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам будут выдаваться под это жилье кредиты, уменьшенные на 50% ставки рефинансирования Национального банка (в настоящее время
Как информирует Совмин, данные меры позволят дополнительно ввести в эксплуатацию не менее 75 тысяч квадратных метров жилья, построенного с господдержкой.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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По расчетам Совмина, перераспределение средств директивного кредитования позволит построить 75 тысяч метров квадратных жилья с господдержкой.
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