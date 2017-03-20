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Березовский активист ОГП Александр Кабанов арестован на 10 суток

21.03.2017 17:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Березовского района 21 марта признал местного активиста Объединенной гражданской партии Александра Кабанова виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и приговорил к 10 суткам ареста за участие в акции против декрета о тунеядцах, которая прошла 5 марта в Бресте.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

После вынесения постановления Кабанов был взят под стражу, сообщил БелаПАН местный активист партии БНФ Анатолий Сахаруша, который присутствовал на судебном заседании.

«Я считаю, был приказ дать Кабанову 10 суток», — заявил Сахаруша.

14 марта около 20.20 домой к Кабанову пришли сотрудники милиции и заявили, что он должен дать пояснения по поводу участия 5 марта в Бресте в акции против декрета № 3.

В Березовском РОВД на него составили протокол и поместили в изолятор временного содержания.

15 марта Кабанова доставили в суд Березовского района для рассмотрения административного дела. Активист заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 21 марта.

9 марта Кабанов был осужден на пять суток ареста за участие в акции против декрета о тунеядцах 26 февраля в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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После вынесения постановления Кабанов был взят под стражу, сообщил БелаПАН местный активист Партии БНФ Анатолий Сахаруша, который присутствовал на судебном...

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