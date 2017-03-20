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Березовский активист ОГП Александр Кабанов арестован на 10 суток
21.03.2017 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Березовского района 21 марта признал местного активиста Объединенной гражданской партии Александра Кабанова виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и приговорил к 10 суткам ареста за участие в акции против декрета о тунеядцах, которая прошла 5 марта в Бресте.
После вынесения постановления Кабанов был взят под стражу, сообщил БелаПАН местный активист партии БНФ Анатолий Сахаруша, который присутствовал на судебном заседании.
«Я считаю, был приказ дать Кабанову 10 суток», — заявил Сахаруша.
14 марта около 20.20 домой к Кабанову
В Березовском РОВД на него составили протокол и поместили в изолятор временного содержания.
15 марта Кабанова доставили в суд Березовского района для рассмотрения административного дела. Активист заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 21 марта.
9 марта Кабанов
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После вынесения постановления Кабанов был взят под стражу, сообщил БелаПАН местный активист Партии БНФ Анатолий Сахаруша, который присутствовал на судебном...
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