Сегодня в негосударственных СМИ появились два интервью — бывшего и нынешнего глав Белтелерадиокомпании. Живущий в России Александр Зимовский рассказал Kyky.org как должна работать качественная пропаганда, а Геннадий Давыдько поделился с Naviny.by своим отношением к оппозиции и рассказал, как он готов с ней сражаться. Мы приводим избранные цитаты из двух интервью.



Александр Зимовский и Геннадий Давыдько. Фото: TUT.BY

Геннадий Давыдько (глава Белтелерадиокомпании с 2010 года)

…об участниках маршей нетунеядцев

— Вышли люди, которые не знают номера телефона руководства, чтобы позвонить в администрацию, не знают номера телефона депутата. Хорошая погода была, и вышли на улицу.

…о «предателях страны»

— Я не люблю предателей нашей страны, которые требуют, чтобы ввели санкции по отношению к стране, чтобы было тяжелее, чтобы здесь был какой-то бунт, дестабилизация. Но я не готов и никогда в жизни не кину в них камень. Я готов сражаться с ними языком, средствами в законном поле. Если кто-то призывает на площадь, он для меня не изюм, а таракан. И его надо из булки выковырять и в рамках суда разобраться, что делать с тараканами.

…о бюджете Белтелерадиокомпании

— Что касается бюджета, то он утверждается в парламенте, я подчиняюсь любому депутату, который вправе спросить у меня о качестве программ. И бюджетных денег хватает ровно на половину, остальное мы зарабатываем рекламой.

…о расследованиях об имуществе чиновников в СМИ

— А вы посмотрите, что продал чиновник, какой кредит и где взял и что у него остается на жизнь. Вы спросите у этого чиновника, если он захочет с вами разговаривать. Я знаю сантехника, который построил особняк на окраине Минска. А сколько безработных имеют особняки в Брестской и Гродненской области!

…о травле себя

Вообще же у меня ощущение, что сейчас пошла травля меня. [журналист парировала, что и собеседник ведет свою борьбу через БТ и «Клуб редакторов"]. Я веду ее и, видимо, очень удачно, судя по тому, как я раздражаю.

Александр Зимовский (глава Белтелерадиокомпании с 2005 по 2010 годы)

…о качественной пропаганде

— Качественная пропаганда не может вызывать смех у оппонентов, поскольку она делается для того, чтобы деморализовать врагов, посеять в их рядах сомнения, а еще лучше панику. Кроме того, качественная пропаганда мобилизует сторонников на защиту статуса-кво и одновременно увеличивает численность приверженцев.

— Кондовая пропаганда не может быть эффективной в стране с поголовным средним и высшим образованием. В случае с населением Беларуси к этому прибавляется еще и наличие советского жизненного опыта. Поэтому я никогда не использовал прямолинейные методы в пропаганде.

— Пропаганда должна быть изощренной, иезуитской, если угодно. Даже самую черную и сомнительную с точки зрения достоверности информацию об оппонентах можно использовать так, чтобы ее невозможно было опровергнуть: она будет вкусной, и сами оппозиционные СМИ и ресурсы сделают вашу работу, растащив ваш контент на цитаты и ссылки.

— Обе версии беларуской пропаганды обращены в прошлое. «Будете жить, как было при советской власти, и получать по пятьсот, как было в 2010 году». Это обращенный в прошлое текущий дискурс официальной пропаганды. «Будете жить, как было при поляках (вариант — при ВКЛ), и двери колбасой подвязывать». Это обращенный в прошлое дискурс оппозиционной пропаганды. Будущего беларусам никто не предлагает, заметьте.

…об обработке зрителя

— Негативный образ врага или оппозиционера не создается за полчаса на экране. Люди, сидящие перед телевизором, должны быть априори готовы принять вашу информацию о том, что все, кто не с нами, против нас — подонки и идиоты самые настоящие. А это ежедневная кропотливая работа, незаметный труд по формированию общественного мнения.

…о подходящем материале для пропаганды

— С оперативным видео (снятым силовиками на акциях протеста — TUT.BY) на самом деле никто из телевизионщиков связываться категорически не хочет. Порнушка с участием политиков или другое непотребство — это да, это годный материал. Но на акции для получения хороших видеокадров надо бросать своих людей, чётко объяснив им, что, как, и кого снимать.

…о зарплатах на госТВ

— Телекомпании производят пропагандистский контент за свой счет. В смысле, в рамках отпущенных государством бюджетов. Продукт коммерчески нулевой, одноразовый. Поэтому никаких специальных доплат нет. Создатели контента получают гонорар, премируются, но не запредельно. Из среднего уровня по каналу они не слишком выделяются.

…о протестах нетунеядцев

— На самом деле «дармоеды» — это бывший ядерный электорат Лукашенко, его последние приверженцы, которые терпели до конца. В 1994 году они выиграли, но потом долго питались обещаниями, затем были тучные 2006−2009 гг., и этому электорату тоже кое-что перепало, жизнь-то наладилась. Когда в 2010 зашевелился кризис, они этого не заметили и очухались с тяжелого похмелья только после гиперинфляции 2011−2012 годов. А сейчас их вернули в маргиналию, в состояние 1994 года: кто был ничем — тот стал ничем.