Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, которые предположительно находятся в Литве или Польше, «высосанными из пальца небылицами». Об этом дипломат заявил агентству BNS, которое цитирует ru.delfi.lt.



Линас Линкявичюс. Фото: ru.delfi.lt

Напомним, белорусский президент в Могилеве сообщил , что белорусские силовики «задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием».

— Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

Глава МИД Литвы призвал белорусские власти прекратить на фоне напряженной ситуации в стране «искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны».

— Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы.

Линкявичюс сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

— В недалеком прошлом мы видели позитивные знаки, мы бы хотели, чтобы ситуация не развернулась в худшую сторону. Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные.

Позицию министра поддержал глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

— Это полная бессмыслица. По крайней мере, я такой информацией и наши спецслужбы, чтобы готовились (провокаторы), не обладаю и этого не могло быть.

По его словам, заявления Александра Лукашенко могли быть проявлением давления России и внутренней напряженности.

— Очевидно, что Лукашенко сам находится в определенном политическом кризисе, поскольку Россия на самом деле давит на Беларусь по выполнению мнимых или реальных обязательств по оплате долга за нефть. С другой стороны, у этой страны есть проблемы с экономикой. Это авторитарное государство, Лукашенко пытается лавировать между Востоком и Западом. Это может быть проявлением этого метания или внутреннего давления, которое там есть, поскольку как мы знаем, люди протестуют.