Гродненский горисполком согласовал проведение массового мероприятия 25 марта в День Воли.

Акция состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно).

Заявка на проведение митинга в День Воли была подана еще 10 марта во время Гродно впервые позвали оппозицию на круглый стол — обсудить декрет о тунеядстве">проведения круглого стола между властью и оппозицией. Как отмечают местные активисты, это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли.

В Минске, напомним, до сих пор не известно, какое решение принял Мингорисполком по поводу празднования 25 марта. Встреча между заявителями и представителями власти, которая должна была пройти накануне, отменена по инициативе Мингорисполкома .