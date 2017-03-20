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Городские власти Гродно впервые за 15 лет разрешили провести акцию на День Воли

21.03.2017 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гродненский горисполком согласовал проведение массового мероприятия 25 марта в День Воли.

Акция состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно).

Заявка на проведение митинга в День Воли была подана еще 10 марта во время Гродно впервые позвали оппозицию на круглый стол — обсудить декрет о тунеядстве">проведения круглого стола между властью и оппозицией. Как отмечают местные активисты, это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли.

В Минске, напомним, до сих пор не известно, какое решение принял Мингорисполком по поводу празднования 25 марта. Встреча между заявителями и представителями власти, которая должна была пройти накануне, отменена по инициативе Мингорисполкома.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Акция состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно).

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