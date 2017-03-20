Группа «Кнауф» получила разрешение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) на приобретение 50% от уставного капитала ООО «Корпорация «Волма», активом которого является «Белгипс». Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в редакцию портала TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина

ФАС удовлетворила ходатайство российского подразделения немецкой компании Knauf ООО «Кнауф гипс» о приобретении 50% ООО «Корпорация «Волма», установив, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, сообщается в материалах службы.

«ООО „Корпорация Волма“ — это отдельное, обособленное юридическое лицо, владеющее ОАО „Белгипс“. Никакой деятельности на территории Российской Федерации данное юридическое лицо не ведет», — уточнили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Решение обособить производство гипсовой продукции в Беларуси в отдельный бизнес, отделив его от управления «Компании «Волма», было принято в конце 2016 года. Стратегия российской фирмы в 2017 году — максимальное развитие в РФ.

В начале 2014 года «Волма» приобрела госпакет акций ОАО «Белгипс» за 5,27 млн долларов. Условием приватизации было инвестирование в «Белгипс» до 1 июля 2018 года не менее 43 млн евро, из которых 24,7 млн должны были быть внесены до 30 июня 2016 года. Инвестиции предписано было направить как на модернизацию действующего производства «Белгипса» на ул. Козлова в Минске, так и строительство нового завода в Минском районе. Проектные мощности в год должны были составить: гипсокартонные листы — 30 млн кв. м, пазогребневые плиты — 500 тыс. кв. м, сухие строительные смеси — 100 тыс. тонн.

В октябре 2015 года накануне президентских выборов в Гатово состоялась церемония начала строительства нового завода гипсовых материалов. Однако дальше слов дело не пошло.

Уже тогда владельцы «Волмы» Юрий Гончаров и Александр Малашкин признавали, что это «непростой проект в экономическом плане, поскольку сейчас не самое лучшее время для окупаемости инвестиций». Но они видят «огромнейший потенциал в развитии строительной отрасли Беларуси».

«Кнауф» давно проявлял интерес к покупке «Белгипса». Однако в итоге белорусское правительство отдало предпочтение российской компании. Почему? «Кнауф» сейчас не приходил к нам с такими предложениями, — рассказывал вице-премьер Анатолий Калинин. — У них в 2007—2008 годах были попытки, но, на мой взгляд, они были менее настойчивыми в этом вопросе. Но таких открытых, [хорошо] сформулированных предложений, как у компании «Волма», ни тогда, ни сейчас [у них] не было".





Управляющий группы Кнауф СНГ Янис Краулис сказал, что после приобретения доли в ООО «Корпорация «Волма», совместно с акционерами мы планируем осуществление инвестиций в производство предприятия «Белгипс». «Целью планируемой сделки для группы Кнауф является прежде всего развитие рынка Республики Беларусь. При этом планируемая сделка не окажет влияния на рыночное положение компаний группы «Кнауф» на рынках в границах Российской Федерации», — сказал Краулис для пресс-релиза.

Юрий Гончаров пообещал развивать «Белгипс» «совместно с сильным партнером, у которого есть богатый международный опыт и компетенции на внешних рынках».

Отвечая на вопросы TUT.BY, Краулис пояснил, что помимо Беларуси группа «Кнауф» намерена нарастить присутствие в Украине и странах Балтии. «Локализация производства строительной продукции на территории Республики Беларусь позволит удовлетворять спрос потребителей Республики Беларусь и близлежащих государств строительными материалами высокого качества. Мы рассматриваем белорусский рынок стройматериалов как перспективный и готовы вкладывать инвестиции для его развития», — сказал он.

«В случае совершения планируемой сделки (…) группа „Кнауф“ примет на себя значительный объем обязательств по инвестированию средств в проект „Белгипс“. Совершение сделки позволит осуществить финансирование модернизации „Белгипс“ и строительства нового завода в полном объеме», — дополнил Янис Краулис.

Он оставил «без комментариев» ответ на вопрос, есть ли у «Кнауфа» опция по доведению доли до 100% в «Белгипсе».

Получить комментарий у директора «Белгипса» Станислава Бабицкого не удалось, поскольку «он сейчас в отпуске».



