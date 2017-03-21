Глава МИД Беларуси Владимир Макей обсудил с вице-премьером Султаната Оман приоритетные сферы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Омана. Он передал собеседнику личное послание белорусского президента для султана Омана, а также принял участие в открытии офиса почетного консула Республики Беларусь в этой стране. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД , с официальным визитом эту страну Макей посетил 20−21 марта.



Фото: mfa.gov.by

Во время встречи глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил важность скорейшего формирования межправительственного механизма сотрудничества между Беларусью и Оманом в формате совместного комитета и подписания соответствующего двустороннего соглашения. Вице-премьер Султаната Оман, специальный представитель Султана Оман Сейид Асаад бин Тарик аль-Саид заверил, что оманская сторона в ближайшее время предпримет конкретные шаги по этому вопросу.

Владимир Макей передал собеседнику личное послание президента Беларуси султану Омана Кабусу бен Саиду, в котором изложена оценка текущего состояния и перспектив белорусско-оманских отношений.

Глава МИД Беларуси встретился также с министром, ответственным за иностранные дела Султаната, с министром промышленности и торговли, с председателем совета директоров Оманской торгово-промышленной палаты, с представителями крупного оманского бизнеса.

В качестве возможных приоритетных направлений для сотрудничества между странами названы сельское хозяйство, промышленная кооперация, информационные технологии, туризм и другие.

По итогам деловой части визита достигнута договоренность об организации в ближайшее время обмена делегациями соответствующих белорусских и оманских экспертов в целях выхода на конкретные проекты и программы сотрудничества в интересующих обе страны областях.

Присутствовал Владимир Макей и на открытии офиса почетного консула Республики Беларусь в Султанате Оман.

Подписан меморандум о сотрудничестве в области туризма.