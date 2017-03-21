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В Бресте и Гродно городские власти разрешили отметить День Воли, Минск под вопросом

22.03.2017 00:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Брестский и Гродненский горисполкомы разрешили провести акции в День Воли. Соответствующие разрешения получили заявители акций 21 марта. Столичные власти окончательное решение пока не озвучили. Встреча чиновников Мингорисполкома с представителями демократических сил назначена на 22 марта.


В Минске разрешенная городскими властями акция в 2016 году собрала до 1000 человек. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Бресте участники мероприятия 25 марта к 12.00 соберутся на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов. Затем они по тротуарам и пешеходным переходам проследуют по проспекту Машерова, улицам Советской и Буденного до площади Свободы. Там состоится митинг, на который приглашены представители Брестского горисполкома. Окончание мероприятия в 15.00.

В этот же день в 14.00 местные власти приглашают горожан на встречу председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Мероприятие организовано «для эффективного рассмотрения возникающих проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления», сообщается на сайте горисполкома.

В Гродно акция в форме пикета без шествия состоится с 12.00 до 14.30 в Коложском парке (район стелы 850-летия Гродно). Как отмечают местные активисты, это первая за 15 лет акция, которую городские власти разрешили провести в День Воли.

В Минске оргкомитет празднования Дня Воли официальный ответ от Мингорисполкома не получил.

В связи с этим, на заседании 21 марта было принято решение провести шествие от Академии наук до Октябрьской площади. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава партии БНФ Алексей Янукевич.

Впрочем, как сообщил БелаПАН один из заявителей ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, в случае успешности переговоров с городскими властями, оргкомитет готов рассмотреть вопрос об изменении формата акции.

Встреча с чиновниками Мингорисполкома назначена на 22 марта.

Заявители акции на День Воли должны получить ответ на свою вторую заявку на акцию. Первая заявка была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30. Политик Николай Статкевич заявил о своих планах возглавить шествие и провести его до площади Независимости, чтобы там решить вместе с собравшимися, что делать дальше.

Оппозиция традиционно широко отмечает День Воли 25 марта. В прошлом году в Минске в этот день спокойно, без происшествий и задержаний, разрешенная городскими властями акция собрала до 1000 человек.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Встреча чиновников Мингорисполкома с представителями демократических сил назначена на 22 марта.

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