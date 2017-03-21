Недавно в Минске произошел резонансный случай с установкой рекламы компании Huawei на крыше дома на Сторожевской. Сначала власти согласовали макет, рабочие уже начали монтировать конструкцию, но потом чиновники отменили свое решение. Почему так произошло, город и бизнес пытались разобраться на круглом столе, который организовала Ассоциация рекламных организаций.





Для начала напомним суть конфликтной ситуации, которая сложилась в отношениях между городом и рекламщиками. В начале марта Ассоциация рекламных организаций обратилась в Генпрокуратуру, жалуясь на произвол и игнорирование законодательства Мингорисполкомом на всех этапах установки и эксплуатации рекламных конструкций. Среди прочего фигурировала история о том, что город запретил все работы по установке ранее согласованной рекламы Huawei на крыше дома на набережной Свислочи. Сообщалось, что инвестор на тот момент уже потратил на материалы и монтаж около 150 тысяч долларов.



Так должна была выглядеть реклама.

В Мингорисполкоме оперативно ответили на все претензии рекламщиков. Касательно же ситуации с Huawei главный архитектор Минска Павел Лучинович заявил, что разрешение на установку конструкции было выдано раньше неким одним человеком. Теперь же такие решения принимает специально созданная рабочая группа. Учитывая это, а также новую концепцию развития проспекта Победителей, решение было пересмотрено. Китайской компании сейчас предлагают другие места для размещения конструкции.

«Люди из Гонконга не могут понять, что они нарушили»

Участники круглого стола, помимо прочих вопросов, обсудили эту историю более подробно. Директор компании «Колорэкспресс» Александр Гильбурд рассказал, что его предприятие получило валютный заказ от Huawei. Суть заключалась в установке рекламы китайской компании на крыше дома на Сторожевской сроком на 5 лет. По его словам, сумма контракта составляет 432 тысячи долларов.



Александр Гильбурд.

— Все было согласовано, получен проект и пройдена государственная экспертиза. Были завезены светодиоды из Кореи и начался монтаж. И тут неожиданно следует команда за подписью главного архитектора города: сначала приостановить [работы], а потом аннулировать [разрешение]. Китайская компания обратилась и получила ответ, что им подыщут другое место. Но переделать это (рекламную конструкцию. — TUT.BY) ведь уже нельзя.

Сейчас одна часть рекламной конструкции установлена на доме, другая — лежит на складе.

— Люди из Гонконга не могут понять, что они нарушили. Мингорисполком предлагает им другие места, но они их не устраивают. И если так будет продолжаться, то дело придет в суд. И любой юрист, даже студент, скажет, что суд полностью выигрышен для компании.

«Решение было принято на более высоком, нежели Мингорисполком, уровне»

Зампред комитета архитектуры и градостроительства Елена Суходолова говорит, что они узнали о размещении рекламы Huawei только тогда, когда ее стали монтировать. Это, по ее словам, был примерно август 2016 года.



Елена Суходолова.

— Ее согласовали с теми руководителями, которые сейчас не работают. Раньше в комитете архитектуры эти функции были возложены на одного человека, но уже на протяжении двух лет такие вещи согласовываются с мэром и потом утверждаются рабочей группой. И с учетом значимости этого проспекта реклама Huawei не очень подходила.

Об этой самой концепции развития проспекта TUT.BY уже писал . Она предполагает единый подход к развитию магистрали, включая общие решения по оформлению фасадов и рекламы. По словам главного архитектора Минска, идея изменения проспекта принадлежит главе государства. Президент еще в прошлом году поручил привести магистраль в порядок и придать ей должный статус. После этого и была разработана концепция, летом 2016-го ее утвердили в президентской администрации. По нашей информации, концепция согласовывалась в том числе лично с действующим на тот момент главой АП Александром Косинцем. Стоит отметить, что рекламы Huawei на доме по улице Сторожевской в этой концепции мы не увидели. Примерно об этом на круглом столе говорила и Суходолова.

— Согласно той концепции на более высоком, нежели Мингорисполком, уровне было принято решение о том, что конструкции тут не должно быть. Это было объяснено представителям китайской стороны. Мы готовы были днем и ночью искать для них новые места. Представители китайской стороны приходили, соглашались, кивали головой и уходили. Но те варианты которые они предлагали — были просто некорректны по отношению к городской среде. А наши варианты они отклоняли.

«Ситуация безобразная. Но не город виноват»

На каком именно «более высоком уровне» было принято решение, на мероприятии сказать никто так и не смог. Замдиректора «Минскрекламы» Алексей Мартынов лишь удивился, что присутствующие не знают о специфике работы государственного механизма.

— Здесь смешаны сложные идеологические компоненты, которые озвучивать в такой аудитории никто не будет.





По мнению Мартынова, чиновники из Мингорисполкома оказались просто инструментом во всей этой истории.

— Не город тут виноват. Городу дали команду разобраться с этим случаем. Ситуация, конечно, безобразная, я вас (представителей рекламного бизнеса. — TUT.BY) понимаю. Но сидя тут мы боремся с плесенью, а не с сыростью.

Об идеологической составляющей при принятии решения говорила и замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТа Ольга Кравцова. Она задала риторический вопрос: есть ли разница в подходах к оформлению проспекта Победителей и любой другой улицы.

— Конечно, законодательство не предусматривает этот аспект. Это идеологический аспект. И мы здесь все это прекрасно понимаем. И в законодательстве этого нет. Вопрос: допустимо ли это? Допустимо ли, когда чиновник местного или более высокого уровня принимает решение что у нас на проспекте Победителей не будет иностранной рекламы? Это и произошло с Александром Вацлавововичем [Гильбурдом].



Ольга Кравцова.

Кравцова тоже не назвала человека, который давал такое указание. Сказала лишь, что это было неоформленное решение конкретного должностного лица.

«Это допустимо? Ведь это делается в каких интересах, в личных? В материальных? Нет, это делается в государственных интересах. Это допустимо, когда в рамках государственных интересов принимается решение за рамками правового поля?» — задавала риторические вопросы Кравцова.

«Нервозность в рекламном бизнесе порождает волюнтаризм местных органов власти»

Представители деловых кругов были явно не согласны с озвученным чиновниками подходом. Председатель белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец отметил, что у нас часто решения в сфере рекламы основываются не на законе, а на желании конкретного чиновника.



Александр Швец — слева.

В связи с этим он вспомнил и о том, как на том же проспекте Победителей рекламу «Приорбанка» заменили на надпись «Слава пераможцам», а финучреждению дали компенсационное место на пересечении Жукова и Дзержинского. Такие перемены произошли в связи с той же новой концепцией развития проспекта Победителей. «Банк что, сам там вывесил рекламу или прошел всю процедуру соответствия? Почему тогда ее убрали?», — задался вопросом Швец.





— А суть вопроса в том, что любой начальник «так видит». А нужно выработать «бесчеловечный» поход. Нервозность в рекламном бизнесе порождает волюнтаризм местных органов власти. Должно быть самоограничение власти на вмешательство в установленные правила. Если выигран тендер, то до конца срока не надо его трогать.

Швец призвал выработать нормы, которые будут соблюдаться как городом, так и рекламными операторами. Также, по его мнению, должен быть прописан и механизм компенсаций. Это актуально, например, для таких случаев, как с Huawei.

Но для всего этого нужен диалог власти и рекламного бизнеса. По мнению представителя МАРТа, сегодня этот диалог есть. По мнению Гильбурда — нет.

— Нет даже монолога. Тогда буду цитировать президента: «У нас страна, где есть законы, которые все должны исполнять». А сегодня в противоречие закону идут волюнтаристские команды.

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