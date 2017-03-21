МИНСК, 22 мар — Sputnik. Китай окажет Беларуси помощь в строительстве и развитии Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там проинформировали, что об этом было заявлено в ходе встречи вице-премьера Беларуси Анатолия Калинина с генеральным представителем компании China Merchants Group (КНР) в Центральной Азии и странах Балтийского региона, главным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэном. В ходе встречи стороны подвели итоги работы по созданию парка, а также обсудили планы и стратегические задачи на 2017 год.

"С удовлетворением отмечу, что мы выполнили все поставленные президентом Беларуси задачи по развитию индустриального парка, строительству инженерной структуры. Но стоят еще большие задачи — привлечение инвестиций и резидентов в наш парк", — сказал Калинин.

При этом он отметил, что, по сути, создана инфраструктура целого города, куда может прийти любой желающий инвестор.

В свою очередь Ху Чжэн проинформировал, что с правительством Китая достигнута договоренность о привлечении технико-экономической помощи Китая для строительства социальных объектов в парке: это поликлиника, жилой дом на 144 квартиры, центр коммерциализации инноваций и объекты общественного транспорта. Работы по строительству сооружений планируется начать в июне текущего года.

Стороны также заявили о взаимной заинтересованности в создании совместного проектного института, который сможет разрабатывать проектную документацию для резидентов парка. Достигнуты договоренности о завершении формальных процедур по созданию такого института до конца апреля 2017 года.

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу администрации парка — на этот пост был назначен Александр Ярошенко, до того работавший заместителем министра экономики.

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" более полугода находился без директора. Причиной увольнения прежнего начальника администрации Андрея Галя стало "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей" на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса Беларуси.

Назначая Ярошенко на должность, глава государства заметил, что ждет от него разворачивания "нормальной работы".

"Парк "Великий камень" — это высочайшие технологии. Нам склады там не нужны. Там должны работать высокого уровня предприятия из любой страны", — добавил президент.