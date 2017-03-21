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Фонд Flint Capital присматривается к Минску: Все то, что есть в Сингапуре, можно сделать в Беларуси

22.03.2017 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь замахнулась на создание ИТ-страны и заявила о готовности создать максимально благоприятные условия в том числе для продуктовых компаний и венчурных фондов. Последние прежде обходили Беларусь стороной. Но, как отметил в комментарии TUT.BY управляющий партнер  Flint Capital, международного венчурного фонд с офисами в Тель-Авиве, Берлине, Бостоне, Пало Альто и Москве, Дмитрий Смирнов.


«В случае принятия специальных условий для работы венчурных компаний на территории Беларуси, мы с удовольствием рассмотрим вопрос открытия представительства нашего фонда в Минске. Все то, что мы видим в Гонконге, Сингапуре и других центрах развития высоких технологий может быть реализовано и доступно в Беларуси», — уверен Смирнов.

«Безусловно, мы приветствуем эти изменения и хотели бы „держать руку на пульсе“ происходящих событий, потому что для нас важен этот рынок, и мы верим в бизнес-возможности, которые он открывает», — добавил он.

Дмитрий Смирнов рассказал, что сейчас в Беларуси появляется все больше перспективных команд и компаний, способных составить конкуренцию глобальным мировым лидерам в своих нишах.

«Страна обладает серьезным IT-потенциалом, налицо переход от аутсорсинговой модели к продуктовой, что является абсолютно верным стратегическим решением. Создание IT-страны очень сложная, амбициозная и, вместе с тем, исключительно интересная и полезная работа», — считает управляющий партнер Flint Capital.

В Беларуси предлагается к реализации целый комплекс мер для того, чтобы в страну могли прийти венчурные фонды, чтобы смогла развиваться продуктовая модель.
Речь идет, в частности, об упрощении внешнеэкономической деятельности и создании условий для беспрепятственной работы внутри страны и на глобальных рынках. Акцент также будет на повышении качества и популярности профильного образования. Все это должно стать драйвером роста IT-отрасли и экономики в целом.

«Рынок Беларуси для нас не новый, мы уже инвестировали в белорусский стартап OW Health, знакомы с работой ПВТ и IT-акселлераторов, в апреле будем партнерами хакатона в области дополненной и виртуальной реальности, — отмечает Смирнов. — Для нас важно наладить контакт с белорусскими IT-предпринимателями для построения больших совместных историй успеха. В дальнейшем мы будем готовы взаимодействовать с ними более плотно, в рамках хакатонов, семинаров и других мероприятий. Название нашего фонда должно стать известно любому стартапу, который нацеливается на качественный выход на глобальный рынок».

Общий объем фонда Flint Capital — 100 млн долларов. Он делает сделки, начиная c seed раунда и до A раунда, с ведущими американскими и европейскими венчурными фондами и продает свои компании американским публичным компаниям. Для своих портфельных проектов из Израиля и Восточной Европы реализует стратегию «моста» в США. Активно работает в рамках советов директоров, предоставляет свою экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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