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Литва довольна позицией Польши касательно энергии с БелАЭС

22.03.2017 10:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Даля Грибаускайте полагает, что решение Польши не закупать в будущем у Беларуси энергию АЭС, лишний раз доказывает правоту Литвы в данном вопросе.

«Эта новость является для нас важной и очень позитивной потому, что отвечает и нашей позиции, и пониманию угроз, которые представляет АЭС в Островце. Очень важно, что это делает одна из крупнейших стран, которая могла стать потенциальным покупателем электроэнергии, чего добивались Россия и Беларусь», — заявила во вторник, 21 марта, в Вильнюсе журналистам Даля Грибаускайте.

Президент Литвы отметила, что решение Польши и Литвы не покупать электроэнергию с белорусской АЭС - осознанное давление на будущее станции, против которой выступают европейские страны, сообщает портал DELFI.

«Во что это превратится — завершится ли строительство этой станции, или просто будет остановлен доступ этой электроэнергии к европейским ЛЭП — возможно время покажет. Но то, что мы получили еще одну страну, которая поддерживает нашу позицию, еще раз подтверждает и наши слова о том, что эта атомная станция является угрозой не только для Литвы, но и для всего региона», — сказала президент.

На минувшей неделе уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски (Piotr Naimski) сообщил, что польская сторона не собирается покупать у Беларуси электроэнергию, произведенную на Островецкой АЭС и полностью поддерживает в этом вопросе литовскую сторону.

Напомним, что в феврале  во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом Ангела Меркель также высказалась по поводу белорусской атомной станции. Позднее литовская сторона приняла решение установить на расстоянии 50 километров от Белорусской АЭС 150 предупредительных сирен, которые бы информировали население о возможной опасности в случае инцидентов на АЭС.
 
Теги: Новости
 
 
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Даля Грибаускайте полагает, что решение Польши не закупать в будущем у Беларуси энергию АЭС, лишний раз доказывает правоту Литвы в данном вопросе.

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