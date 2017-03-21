Даля Грибаускайте полагает, что решение Польши не закупать в будущем у Беларуси энергию АЭС, лишний раз доказывает правоту Литвы в данном вопросе.

«Эта новость является для нас важной и очень позитивной потому, что отвечает и нашей позиции, и пониманию угроз, которые представляет АЭС в Островце. Очень важно, что это делает одна из крупнейших стран, которая могла стать потенциальным покупателем электроэнергии, чего добивались Россия и Беларусь», — заявила во вторник, 21 марта, в Вильнюсе журналистам Даля Грибаускайте.

Президент Литвы отметила, что решение Польши и Литвы не покупать электроэнергию с белорусской АЭС - осознанное давление на будущее станции, против которой выступают европейские страны, сообщает портал DELFI .

«Во что это превратится — завершится ли строительство этой станции, или просто будет остановлен доступ этой электроэнергии к европейским ЛЭП — возможно время покажет. Но то, что мы получили еще одну страну, которая поддерживает нашу позицию, еще раз подтверждает и наши слова о том, что эта атомная станция является угрозой не только для Литвы, но и для всего региона», — сказала президент.

На минувшей неделе уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски (Piotr Naimski) сообщил, что польская сторона не собирается покупать у Беларуси электроэнергию, произведенную на Островецкой АЭС и полностью поддерживает в этом вопросе литовскую сторону.