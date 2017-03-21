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Посольство Украины критикует оскорбительные пассажи о своих гражданах в инфопространстве Беларуси
22.03.2017 11:07 — Новости Экономики | Tut.by
Обвинения в адрес украинских граждан в причастности к экстремистской деятельности и «унизительные определения» в адрес погибших на Майдане в белорусском информационном пространстве вызвали недовольства посольства Украины, пресс-служба которого распространила сегодня заявление на эту тему.
— Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства.
По оценке посольства, такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.
Посольство не уточняет, какие конкретно и чьи заявления вызвали ее недовольство, но можно догадываться, что речь идет о череде телесюжетов, заявлений президента и силовиков.
Например, в фильме «
Позже Госпогранкомитет заявил о попытке прорыва границы с украинской стороны. По утверждениям силовиков, джип, в котором было оружие и взрывчатка, пришлось останавливать со стрельбой. Украинские пограничники на следующий день сообщили, что этот автомобиль не пересекал границу Украины. Они также опубликовали протокол заседания совместной белорусско-украинской рабочей встречи пограничников, где представители ГПК Беларуси признают: утверждать, что задержанный автомобиль прибыл с территории Украины «
Затем Александр Лукашенко
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- Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы...
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