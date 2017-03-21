﻿ Посольство Украины критикует оскорбительные пассажи о своих гражданах в инфопространстве Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Посольство Украины критикует оскорбительные пассажи о своих гражданах в инфопространстве Беларуси

22.03.2017 11:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Обвинения в адрес украинских граждан в причастности к экстремистской деятельности и «унизительные определения» в адрес погибших на Майдане в белорусском информационном пространстве вызвали недовольства посольства Украины, пресс-служба которого распространила сегодня заявление на эту тему.

— Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства.

По оценке посольства, такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.

Посольство не уточняет, какие конкретно и чьи заявления вызвали ее недовольство, но можно догадываться, что речь идет о череде телесюжетов, заявлений президента и силовиков.

Например, в фильме «Звонок другу», который сначала показали по телеканалу «Беларусь 1», а затем повторили по ОНТ, говорилось, что организаторы протестов «нетунеядцев» связаны с украинским бизнесменом Александром Сманцером. Назавтра президент назвал и белорусских и украинских фигурантов этого сюжета «майданутыми». Лукашенко также заявил, что стрельбу на Майдане в Киеве в 2014 году устроили «10−20 профессионалов».

Позже Госпогранкомитет заявил о попытке прорыва границы с украинской стороны. По утверждениям силовиков, джип, в котором было оружие и взрывчатка, пришлось останавливать со стрельбой. Украинские пограничники на следующий день сообщили, что этот автомобиль не пересекал границу Украины. Они также опубликовали протокол заседания совместной белорусско-украинской рабочей встречи пограничников, где представители ГПК Беларуси признают: утверждать, что задержанный автомобиль прибыл с территории Украины «не представляется возможным».

Затем Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики задержали «пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием». Тренировались они, по словам президента, в лагерях, в том числе — на территории Украины. Новых подробностей этого дела пока не было. Однако в этот же вечер, как позже стало известно, произошли задержания бывших лидеров организации «Белый Легион», которая была активна в 90-е. Сегодня они занимались издательством и распространением книг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Литва довольна позицией Польши касательно энергии с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика