МИНСК, 22 мар — Sputnik. Российское ПАО "Транснефть" подтвердило белорусской стороне объемы прокачки нефти через территорию Беларуси в 2017 году, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".



© Sputnik Евгений Биятов Пока чуть меньше половины: Роснефть поставит в РБ около 10 млн нефти

Там отметили, что в Москве состоялась рабочая встреча главы концерна Игоря Ляшенко с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, на которой главе российской монополии был представлен новый гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Починок.

"Стороны обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Руководители ПАО "Транснефть" подтвердили объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год", — сообщили в концерне.

Вместе с тем, там не уточнили, о каких объемах прокачки идет речь.

Ранее ПАО "Транснефть" заявляла о том, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ в 2017 году будут составлять по четыре миллиона тонн в квартал, то есть 16 миллионов тонн в год. Это на восемь миллионов тонн меньше годовой потребности белорусских НПЗ.

Помимо поставок нефти в Беларусь, РФ транзитирует через территорию республики по системе магистральных нефтепроводов "Дружба" нефть для экспорта в страны ЕС. Традиционно объем транзита составляет порядка 50-60 миллионов тонн.

Через территорию Беларуси осуществляется примерно треть поставок российской нефти в дальнее зарубежье. В 2016 году Беларусь планировала получить от транзита российской нефти через территорию страны 150,5 миллионов долларов, на 2017 год планы составляют 154,2 миллиона долларов.

В концерне также отметили, что в ходе встречи стороны констатировали высокий уровень взаимодействия и отсутствие нерешенных вопросов.

"Участники встречи отметили надежность белорусской части трубопровода, высокий уровень взаимодействия и отсутствие нерешенных вопросов", — добавили в концерне.

Белорусская сторона проинформировала о ходе подготовки очередного заседания совета Международной ассоциации нефтетранспортных компаний Европы, запланированного к проведению в мае нынешнего года в Минске.

Со своей стороны Токарев поделился своим видением перспектив и приоритетов развития нефтетрубопроводного комплекса РФ.