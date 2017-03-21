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Минск ответил на упрек о китайской икре, выдаваемой за российскую

22.03.2017 12:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ответило на упрек российской стороны о том, что Беларусь выдает закупленную в Китае черную икру за российскую продукцию и стремительно наращивает ее экспорт, зарабатывая на этом большие деньги.

Минск ответил на упрек о китайской икре, выдаваемой за российскую
© Фото: ADMIRAL HUSSO
Русый еще не пробовал белорусской черной икры, но в ней уверен

В среду российская газета "Известия" опубликовала материал о том, что Беларусь выдает китайскую икру за российскую. По словам главы российского информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, республика закупает китайскую черную икру через фирмы в России, чтобы "отбелить" некачественный товар и продать его во много раз дороже.

"Минсельхозпрод этим вопросом не занимается, мы никак не отслеживаем его", – заявил в беседе со Sputnik начальник управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Он отметил, что в республике есть собственное производство черной икры, однако его объемы крайне невелики.

Между тем специалисты министерства пояснили Sputnik, что даже если такие факты и имеют место, скорее всего, подобным бизнесом занимаются частные компании, которые неподконтрольны Минсельхозпроду.

В министерстве также отметили, что если белорусские компании закупают икру китайского происхождения у российских коммерческих структур, то, возможно, соответствующие вопросы стоит задать таким продавцам.

В то же время, как отмечают "Известия", за 2016 год Беларусь закупила в России в 68 раз больше черной икры, чем в 2015 году.

Издание приводит схему "серого" экспорта-импорта: российские компании приобретают икру в КНР, затем продают белорусам, после чего она переупаковывается и уже как российская отправляется на экспорт. По словам Савельева, поставки идут в Новую Зеландию и Иорданию, но самый крупный потребитель такой икры – сама Россия.

Савельев также обращает внимание, что если в РФ килограмм черной икры стоит 439 долларов, то в Китае ее цена – 8-20 долларов. Разница в цене объяснима низким качеством китайской продукции

"То, что Беларусь закупает китайскую черную икру в России, отчасти подтверждают данные Федеральной таможенной службы. По ним, в 2015 году Россия закупила в Китае 743,5 кг черной икры, а в 2016-м — 3,9 тонн. Экспортные поставки в Беларусь полностью укладываются в этот объем", — пишет газета.

 
Теги: Минск
 
 
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Закупкой икры китайского производства у российских компаний занимается частный бизнес, государство его не контролирует; в Беларуси есть собственное производство...

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