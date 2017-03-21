В Беларуси предлагается повысить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума (БПМ), а затем заменить его страхованием от безработицы.

Как рассказал первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович, планируется повысить пособие по безработице до 100% БПМ уволенным в связи с сокращением численности или штата работников, до 50% БПМ - другим уволенным по уважительным причинам работникам, передает БелТА .

Соответствующий проект Минтруда и соцзащиты поддержали Министерства экономики и финансов, а в республиканском бюджете запланированы необходимые финансовые ресурсы. Сейчас документ находится на рассмотрении правительства.

Что касается системы страхования от безработицы, то ее введение может начаться уже в 2018 году, отметил Андрей Лобович. Однако, подчеркнул он, конкретного решения еще нет. Сейчас предложения по введению системы страхования от безработицы также находятся в Совмине.

Их разработчики предлагают установить отдельный страховой тариф и обязать участвовать в этой системе всех занятых лиц, работающих по найму. Также предлагается участие в формировании страхового фонда работников и нанимателей на равных условиях; выплата пособия по безработице только гражданам, зарегистрированным в органах госслужбы занятости в качестве безработных; наличие у претендента на пособие страхового стажа не менее одного года; выплата пособия только безработным, потерявшим работу по уважительным причинам; аккумулирование страховых средств в Фонде социальной защиты населения; осуществление выплаты пособия только органами госслужбы занятости.

Средний размер страхового пособия по безработице запланирован в размере 60% от средней зарплаты работника; период выплаты - 26 календарных недель (70% средней зарплаты работника в первую половину этого времени и 50% - во вторую).

Напомним, что ранее начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун рассказал, что страхование от безработицы будет обязательным и ежемесячный взнос будет составлять 0,5% от фонда оплаты труда. Платить эту сумму поровну будут и наниматель, и работник. «То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%», - сказал чиновник, добавив, что такая норма снимет с руководителей «определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников».