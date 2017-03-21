22 марта на железнодорожном вокзале в Бресте задержали активистку «Молодой Беларуси» Наталью Папкову. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





По данным правозащитника, женщину задержали около 11.30 сотрудники милиции в форме и доставили в Ленинский РОВД. Наталья Папкова планировала уехать на поезде в Минск, чтобы принять участие в акции ко Дню Воли, разрешение на проведение которой организаторы еще не получили. На данный момент о причинах задержания Натальи Папковой ничего не известно.

«Скорее всего ее доставят в Ленинский РОВД», — сообщил Роман Кисляк.

Наталью Папкову ранее задерживали 3 марта после второго несанкционированного «Марша нетунеядцев» , который прошел 26 февраля в Бресте. Выходные она провела в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера, а в понедельник, 6 марта, ее выпустили.

Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы разрешили провести акции в День Воли. Соответствующие разрешения получили заявители акций 21 марта.

На 22 марта назначена встреча чиновников Мингорисполкома с представителями демократических сил по вопросу проведения акции в Минске.