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По дороге в Минск задержали брестскую активистку Наталью Папкову
22.03.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
22 марта на железнодорожном вокзале в Бресте задержали активистку «Молодой Беларуси» Наталью Папкову. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
По данным правозащитника, женщину задержали около 11.30 сотрудники милиции в форме и доставили в Ленинский РОВД. Наталья Папкова планировала уехать на поезде в Минск, чтобы принять участие в акции ко Дню Воли, разрешение на проведение которой организаторы еще не получили. На данный момент о причинах задержания Натальи Папковой ничего не известно.
«Скорее всего ее доставят в Ленинский РОВД», — сообщил Роман Кисляк.
Наталью Папкову
Напомним, Брестский и Гродненский горисполкомы
На 22 марта назначена встреча чиновников Мингорисполкома с представителями демократических сил по вопросу проведения акции в Минске.
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На данный момент о причинах задержания Натальи Папковой ничего не известно.
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