Руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.

Об этом было заявлено по итогам встречи 20 марта в Москве председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщили в «Белнефтехиме» .

Стороны также обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси и отметили надежность белорусской части трубопровода, высокий уровень взаимодействия и отсутствие нерешенных вопросов.

Напомним, ранее представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также сообщается, что объем поставок нефти в Беларусь на 2017 год составит 16 миллионов тонн.