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«Транснефть» подтвердила «Белнефтехиму» объемы прокачки нефти
22.03.2017 13:18 — Новости Экономики | БДГ
Руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.
Об этом было заявлено по итогам встречи 20 марта в Москве председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщили в
Стороны также обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси и отметили надежность белорусской части трубопровода, высокий уровень взаимодействия и отсутствие нерешенных вопросов.
Напомним, ранее представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, Россия
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко
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Руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.
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