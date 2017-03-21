﻿ «Транснефть» подтвердила «Белнефтехиму» объемы прокачки нефти. 21.by
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«Транснефть» подтвердила «Белнефтехиму» объемы прокачки нефти

22.03.2017 13:18 — Новости Экономики | БДГ  
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Руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.

Об этом было заявлено по итогам встречи 20 марта в Москве председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым, сообщили в «Белнефтехиме».

Стороны также обсудили вопросы транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси и отметили надежность белорусской части трубопровода, высокий уровень взаимодействия и отсутствие нерешенных вопросов.

Напомним, ранее представитель  «Транснефти» Игорь Демин заявил, Россия продолжит политику равномерных поставок нефти в Беларуси в этом году. Также сообщается, что объем поставок нефти в Беларусь на 2017 год составит 16 миллионов тонн.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко отметил 21 марта, что хотел бы «чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа»

 
 
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Руководители российского ПАО «Транснефть» подтвердили белорусскому концерну «Белнефтехим» объемы прокачки, согласованные графиком на 2017 год.

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