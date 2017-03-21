Сергей Клишевич стал первым секретарем Минского горкома БРСМ. Его избрали на эту должность 22 марта на 12-м пленуме организации, сообщает агентство «Минск-Новости» . Клишевич попал в СМИ после того, как вырвал плакат и вступил в потасовку с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем на открытии памятника Ленину у МТЗ 7 ноября прошлого года.



Сергей Клишевич, фото: Минск-Новости

Активист закончил истфак БГУ. Что любопытно, по данным Naviny.by , он был одногруппником блогера Эдуарда Пальчиса, которого недавно судили за экстремизм на его сайте 1863х.org. Учился Клишевич в белорусскоязычной группе.

В 2010 году он с соратниками по БРСМ протестовал возле редакции газеты «Народная воля» против статьи о деятельности советских партизан во время немецкой оккупации.

7 ноября 2016 года лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич устроил акцию протеста у Минского тракторного завода, где открывали памятник Ленину. В момент снятия закрывавшего памятник полотна Дашкевич достал плакат формата А4 и закричал: «Ганьба!», к нему подскочил Клишевич и началась потасовка, которая скоро переместилась на газон, и тогда в нее вмешались правоохранительные органы. Крики «Ганьба!» звучали с одной стороны, «Комсомол!» — с другой. ​Дашкевича задержали, к Клишевичу вопросов не возникло.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее Клишевич занимал должность второго секретаря БРСМ.