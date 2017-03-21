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БРСМ в Минске возглавил активист, подравшийся с Дашкевичем на открытии памятника Ленину
22.03.2017 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Сергей Клишевич стал первым секретарем Минского горкома БРСМ. Его избрали на эту должность 22 марта на 12-м пленуме организации, сообщает
Активист закончил истфак БГУ. Что любопытно, по данным
В 2010 году он с соратниками по БРСМ протестовал возле редакции газеты «Народная воля» против статьи о деятельности советских партизан во время немецкой оккупации.
7 ноября 2016 года лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич устроил акцию протеста у Минского тракторного завода, где открывали памятник Ленину. В момент снятия закрывавшего памятник полотна Дашкевич достал плакат формата А4 и закричал: «Ганьба!», к нему подскочил Клишевич и началась потасовка, которая скоро переместилась на газон, и тогда в нее вмешались правоохранительные органы. Крики «Ганьба!» звучали с одной стороны, «Комсомол!» — с другой. Дашкевича задержали, к Клишевичу вопросов не возникло.
Ранее Клишевич занимал должность второго секретаря БРСМ.
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Активист закончил истфак БГУ. Учился Клишевич в белорусскоязычной группе.
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